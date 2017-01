Espinosa de los Monteros afirma que España solo tiene "mala imagen" en Venezuela, Argentina y en la propia España

Etiquetas

Asegura que el continente asiático es el "más importante de cara al futuro" y en el que España debe de mejorar su reputación y presencia

El Alto Comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, ha afirmado que la imagen de España es "buena o muy buena en tres cuartas partes del planeta" y "únicamente" es "mala" es Venezuela, Argentina y dentro del propio país. "Los españoles somos hipercríticos con nuestro país, mucho más que los demás", ha dicho.

Espinosa de los Monteros, que ha sido este lunes en Santander el ponente de una nueva edición del Foro Económico de El Diario Montañés, ha lamentado que España siendo, a su juicio, "uno de los países que más motivos históricos y presentes tiene para estar orgulloso de sí mismo, sea uno de los países que tiene peor imagen de sí mismo".

Ha defendido que se trata "algo con lo que tenemos que luchar" y que tiene "raíces muy profundas", que, a su modo de ver, se encuentran en el "pesimismo español del siglo XIX", en el cual el país tuvo varias guerras civiles y perdió sus colonias.

El Alto Comisionado de la Marca España se ha quejado en su intervención de "lo poco" que, a su juicio, saben los españoles de su historia o su geografía, algo que, según ha dicho, tiene su "origen" en la educación y en las escasas horas que, en su opinión, se dedica en las escuelas a hablar del país o a que cada comunidad autónoma se centre en lo local y no en lo que tiene que ver con el global de España.

Como ejemplo, ha señalado que las Cuevas de Altamira, conocidas fuera de España como la 'Capilla Sixtina del Arte Rupestre', "solo se estudian en tres de las 17 comunidades autónomas".

Así, ha opinado a que dado que el patriotismo "no se enseña" en España tampoco "se practica mucho" y es algo que, según ha expuesto, va a exponer de cara al pacto por la educación en que se está trabajando.

También considera que esto se debe a que el español "mezcla" la visión del país en sí con la del "Gobierno de turno", algo que en su opinión, no ocurre en otros países donde "la gente sabe distinguir" entre ambas cosas.

También ha opinado que influye en esta imagen del propio país que hay dentro de España el "descrédito" de la 'marca España' que se haya desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y la "cierta resistencia" que hay aún en el País Vasco a la palabra 'España'.

Además, a preguntas de los asistentes, ha hablado del efecto que los casos de corrupción en la imagen del país que tienen los propios españoles y ha señalado que "tenemos las percepción de que hay más corrupción de la que hay" ya que lo que se están juzgando son casos que tienen "más de 5 años" o, incluso, "diez".

Ha señalado que España "no era corrupto", sino que "se volvió corrupto" en los años 80 del pasado siglo y surgió "alrededor del boom de la construcción". Sin embargo, cree que hay "buenas noticias" puesto que, en su opinión, se está luchando y se va "avanzando" en la lucha contra esa "gangrena" y ese "cáncer".

A Espinosa de los Monteros le "resulta sorprendente no querer al país al que pertenece" y cree que esto que ocurre en España es "un poquito raro" y no lo ha visto en otro país. "Algún día se nos caerá la cara de vergüenza y empezaremos a querer un poco más a nuestro país", ha dicho el Alto Comisionado de la Marca España, que cree que en este sentido hay una "asignatura pendiente".

Según ha dicho, esta labor para ir mejorando la imagen de España dentro del poco país debería realizarse "en paralelo" al trabajo que, en este sentido, se realiza en el exterior.

EL CONTINENTE ASIÁTICO, EL "MÁS IMPORTANTE DE CARA AL FUTURO"

Espinosa de los Monteros, que ha reivindicado la riqueza de España y el liderazgo que ejerce en distintos ámbitos, ha señalado que, entre aquellos lugares del mundo que pertenecen a esas "tres cuartas partes del mundo" donde la imagen que hay de España es "buena o muy buena", está "toda Europa", el norte de África o la zona del Golfo Pérsico.

También lo es en "prácticamente todo el continente americano", con excepción de Venezuela, donde el actual régimen, según Espinosa de los Monteros, presenta a España como un "enemigo" o en Argentina, donde lo ha achacado a la etapa en la que el país ha estado presidido por los integrantes del "matrimonio Kirchner" (Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner).

Sin embargo, cree que en este país se han experimentado "cambios bastantes notables" sobre la percepción y reputación de España, que está "mejorando" cree que tendrá un "impulso" con el presidente Mauricio Macri.

Ya fuera del ámbito americano, ha señalado que la reputación de España no es "ni buena ni mala" en gran parte de África, donde el país tiene una presencia muy baja, y es "positiva pero défil" en el continente asiático, que, a su juicio, es el "más importante de cara al futuro" y donde hay que trabajar para mejorar el nivel de presencia.

Según ha dicho, la imagen de España, dentro de este continente, ya es buena en algunas zona como Indonesia, Japón o el sur de China, en zonas como Hong Kong, pero cree que hay que seguir haciendo "esfuerzos" como, según ha dicho, ya se han hecho en el último año, con el refuerzo de las conexiones entre España y ese continente.

Ha explicado, a preguntas de los asistentes al foro, que las acciones de 'Marca España' para mejorar la reputación del país se centran en veinte países, que son aquellos con los que hay más interrelación en términos económicos y concentran el 85% de las exportaciones nacionales, suponen el 90% de las inversiones extranjeras en el país, el 90% de los turistas que llegan a España y también aquellos lugares donde se deciden las inversiones.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS "MUY SIGNIFICATIVAS" DE LA REPUTACIÓN DE UN PAÍS

Espinosa de los Monteros ha defendido la utilidad de trabajar desde España en mejorar su imagen en el exterior puesto que es algo que tiene "consecuencias económicas muy significativas" e influye en el turismo o en las exportaciones.

Según ha explicado, a España por sus parámetros de tamaño, renta o población ocupa entre los puestos 12 y 20 de reputación o notoriedad de entre una comunidad de 200 países.

Esta posición no es algo que, según ha apuntado, cambia de forma "abismal" de un año a otro, aunque las fluctuaciones entre estas posiciones sí tiene consecuencias en términos de ingresos por turismo o exportaciones.

Ha señalado que la imagen de un país es algo sobre "lo que se puede actuar" y "cambiar" pero se construye "despacio" y la 'marca país' se tarda en crear, al menos, una generación, según ha dicho.

Además, a su juicio, la construcción de esta 'marca país' es algo que debe ser un "proyecto de país" y "no asociado a ningún partido político", sino que debe "englobar a todos los españoles".

Respecto a esta labor conjunta, ha señalado, cuestionado por los asistentes, que a los partidos populistas "no les interesa mucho" este asunto y no realizan, según ha dicho, aportaciones. Según ha añadido, en alguna intervención, se han limitado a señalar que "no les gustaba nada" el trabajo que se estaba realizando y "poco más".

A pesar de ello, Carlos Espinosa de los Monteros ha opinado que "todos los días los españoles", con sus acciones, están "construyendo" --o "destruyendo"-- la 'marca España'.

En este sentido, ha apuntado que cada año desde el proyecto 'Marca España', que lidera desde 2012, cuando se creo, cada año se centra el mensaje en función de las necesidades y prioridades de cada momento.

Así, en 2012, el objetivo que se persiguió era el de intentar "recuperar la confianza" de España en el exterior para, por ejemplo, al año siguiente presentarlo como un "país de oportunidades". Ahora, en 2017, lo que se busca trasladar es que España está "en todas partes, en los cinco continentes".