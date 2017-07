Experto cree que el sector farmacéutico y de la salud deben formar parte del debate del Brexit

Etiquetas

El vicepresidente y director de Government Affairs de GSK, Guillermo de Juan, ha comentado, durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum, con la colaboración de GSK y Eureka PR, que el sector farmacéutico y de la salud deben formar parte del debate del Brexit.

"El proceso del Brexit generará riesgos y oportunidades, por lo que sería muy importante trabajar conjuntamente para minimizar los primeros y maximizar las segundas. Con respecto al sector farmacéutico y de salud, debe formar parte del debate del Brexit, ya que también está en juego el bienestar de los pacientes", ha añadido.

Así, ha animado a la colaboración entre los gobiernos implicados en este proceso para garantizar este bienestar y el acceso a los medicamentos, evitando los posibles impactos negativos mediante un acuerdo transitorio.

Por su parte, el doctor en Economía, analista y comisionado de la Comunidad de Madrid en Londres, Daniel Lacalle, ha reconocido que el Brexit es una cuestión que la gran mayoría no se esperaba y que ha sorprendido a muchos, por lo que ha destacado la importancia de entender dónde se está ahora mismo y hacia dónde se va.

En este sentido, ha advertido que este proceso no comenzó con la decisión de David Cameron de convocar un referéndum, ya que, realmente, Reino Unido es un país que "nunca ha comprado el proyecto europeo". Además, ha señalado que, desde la celebración de la consulta, la postura a favor de mantenerse en la UE se ha debilitado aún más en el país británico.

Pese a todo, el experto ha asegurado que se está tratando de una negociación "mucho más amigable" de lo que los medios de comunicación británicos y europeos están mostrando. "Hay que ser honestos para reconocer que se pensaba que el propio anuncio del referéndum iba a ser una catástrofe económica pero realmente no ha sido así", ha señalado.

De hecho, ha informado de que este año la Unión Europea está creciendo mejor y de una manera más sabia de lo que esperaban los propios analistas y operadores. Mientras que por parte de Reino Unido se ha asistido a una depreciación de la libra pero no a niveles de crisis. En esta línea, para que el proceso de desconexión no perjudique a las dos partes, Lacalle ha advertido que el objetivo "no puede ser un juego de suma cero".

"No debemos olvidar el riesgo potencial del Brexit, ya que a día de hoy no sabemos aún qué proceso vamos a tener ni cómo va a afectar a los ciudadanos. Reino Unido va a intentar buscar una solución similar a las adoptadas por Noruega o Canadá, es decir, un encaje específico. Por este motivo, el objetivo fundamental de las ambas partes ahora es acabar con la incertidumbre, partiendo del a base de que el proceso empieza como un divorcio en el que las dos partes lo quieren todo", ha añadido.

Finalmente, ha animado a buscar una solución en la que Reino Unido y la UE salgan fortalecidos mediante un acuerdo que beneficie a ambos, y ha recordado que el país británico no debe olvidar que la Unión Europea es un socio "absolutamente" capital en defensa, seguridad, comercio y vertebración del orden mundial.