Feito cree que solo es posible una bajada masiva del paro si se crea también "empleo de baja calidad"

Cree que la subida del SMI ralentizará la creación de empleo en el próximo ciclo económico

El presidente del IEE, José Luis Feito, ha señalado que únicamente es posible reducir el paro masivamente creando "empleo de baja calidad", porque la mayoría del empleo que se destruyó durante la crisis fue de esta índole.

"El crecimiento económico crea empleos de baja cualificación que son necesarios", ha subrayado Feito durante la presentación de su informe 'Las consecuencias de la subida del salario mínimo en España'.

Así, ha recordado que entre 2008 y 2013, el empleo que se destruía era empleo precario. Por otro lado, ha afirmado que en este momento los sindicatos deberían alegrarse por la creación de empleo que se está llevando a cabo en España, ya que "cualquier noticia sobre creación de empleo es positiva, sea cual sea el empleo que se crea".

No obstante, el presidente del IEE ha destacado también que la "única" oportunidad de reducir el paro del 18,6% y de acabar con las bolsas de parados que no tienen formación es con el crecimiento del empleo cualificado y la mejora del capital humano. "Para crear trabajos de calidad lo primero que hay que hacer es crear empleo y no destruirlo, acelerar su crecimiento y no ralentizarlo", ha asentido.

El nivel de los salarios reales de una sociedad, "solo puede crecer cuando la calidad de su capital humano y su stock de capital físico crecen proporcionalmente más que la población activa", según Feito.

Asimismo, ha señalado que es necesario que el crecimiento económico sea sostenible para volver a las tasas de paro que había antes de la recesión. "Subiendo el salario mínimo no se consigue mejorar la calidad del empleo, sino que se merman las oportunidades de los trabajadores, que podrían conseguir empleo en otras condiciones", ha añadido.

AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD

Por ello, Feito considera que para aumentar los salarios reales y los niveles de vida de los trabajadores hay que aumentar la competitividad del capital humano, hacer que la inversión empresarial crezca más que la población activa, difundir avances tecnológicos y mejorar la eficiencia para aumentar la productividad total de los factores.

Por la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Feito cree que se ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, se fomentará la contratación temporal, la economía sumergida y que se elevará el paro estructural de los trabajadores menos cualificados. "La subida del SMI es dañina para los trabajadores más vulnerables, los de menos renta y más favorables a perder el empleo", ha apuntado.

No obstante, Feito ha señalado que estos efectos "negativos" no tendrán visibilidad por la intensa creación de empleo que "seguirá caracterizando la actual etapa de expansión económica" por la que atraviesa España, pero cree que estos elementos perjudiciales sí se podrán ver en la siguiente etapa "contractiva" del ciclo económico.

Así, por otro lado, el presidente del IEE ha recordado que son las empresas las que determinan el número de personas que tendrán empleo al nivel salarial que establece el SMI.

"EL SMI NO ES LA SOLUCIÓN"

"El empleo tenderá a alcanzar el nivel en el cual su coste para las empresas iguale la contribución relativa de los trabajadores empleados a los ingresos de los mismos", ha afirmado, tras señalar que con la subida del SMI los "más perjudicados", que podrán perder su empleo o permanecer en el paro, serán los trabajadores empleados o parados cuya productividad sea inferior.

Para Feito, subir el SMI no es la solución, ya que no se consigue mejorar la calidad del empleo y "únicamente sirve para mantener en el paro a muchos trabajadores que podrían encontrar empleo en ausencia de dicha medida". Sin embargo, Feito también ha afirmado que el SMI "no es la clave" del paro en la economía ni la causa más importante.

"No hay que confundir es la hora de subir los salarios con es la hora de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores", ha señalado. Por otro lado, sobre la inflación, Feito cree que lo normal es que la inflación e reconduzca hacia el 1,2% o 1,3% a finales de año si el precio del petróleo se mantiene. Por otro lado, prevé que la inflación media puede estar por encima de la del año pasado, "en torno al 1,5%".

Asimismo, ha señalado que "se debe evitar el riesgo de transmitir a la estructura salarial aumentos de precio que son transitorios y que no son provocados por productores españoles". Feito cree que la subida del IPC es transitoria y que "la pérdida de poder adquisitiva será tanto menor cuanto menos suban los salarios en respuesta a esta subida transitoria de la inflación".