Finn E. Kydland apuesta por el crecimiento de la productividad para conseguir un repunte real de la economía

El premio Nobel de Economía 2004, Finn E. Kydland, ha asegurado este miércoles en Logroño que "sin un crecimiento en la productividad, una economía no puede prosperar" porque, a la larga, son dos términos relacionados y ha instado a los gobiernos "a tomar medidas y crear políticas que ayuden a mejorar la productividad para conseguir el crecimiento real de la economía".

Kydland ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con el presidente del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, quien le ha recibido junto a la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca.

El premio Nobel se encuentra en Logroño para impartir, esta tarde, una charla en el salón de actos del edificio Politécnico de la UR bajo el título 'Who's to blame: productivity growth or the euro', organizada por el Gobierno de La Rioja, en colaboración con la UR.

¿QUIÉN TIENE LA CULPA?

Así, el premio Nobel explicará a los asistentes "¿quién tiene la culpa, el crecimiento de la productividad o el euro?" refiriéndose a ejemplos de diferentes países y con un enfoque especial hacia España.

En este sentido, ha detallado, "he comparado los datos sobre economía de países como España, Italia y Portugal y he visto similitudes importantes". Así, ha destacado, "en los años 90, de repente en estos tres países se paró la productividad, no había crecimiento y llegué a la conclusión de que este hecho no tenía nada que ver con la pertenencia a la Unión Europea porque sus adhesiones fueron posteriores a ese bajón en la productividad".

Por ello, y tras numerosas investigaciones, "llegué a la conclusión de que, aunque el euro haya podido tener algo que ver, lo cierto es que sin un crecimiento en la productividad una economía no puede prosperar".

Así las cosas, Kydland ha destacado la necesidad de explotar los productos, los servicios y, en definitiva, la creación de empleo para ir consolidando un crecimiento en la productividad como "clave para el crecimiento de la economía" y para ello, ha destacado, "son necesarias políticas que incentiven ese impulso".

SALUD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Por su parte y con respecto a la visión de la "salud" de la economía española fuera de nuestras fronteras, el premio Nobel ha destacado que "aunque parece que el consumo es boyante, lo cierto es que hay muchas personas que lo están pasando mal, sobre todo los jóvenes, hay desempleo y el Gobierno debe tomar medidas para ayudar a la economía a crecer".

En este sentido, ha especificado, "en general no son los funcionarios o los políticos los que tienen que cambiar las cosas, sino que ellos son los que deben crear ambiente y condiciones óptimas para que los emprendedores puedan conseguir créditos y ayudas para crear empresas y riqueza".

CENICEROS: "ECONOMÍA Y POLÍTICA, MUNDOS VINCULADOS PERMANENTEMENTE"

Posteriormente, el presidente del Ejecutivo regional, José Ignacio Ceniceros, ha querido subrayar la oportunidad de reflexionar sobre economía y política, ya que "ambos mundos están vinculados y son interdependientes entre sí".

Asuntos "siempre oportunos y necesarios", ha continuado, porque "se encuentran permanente vinculados". Déficit, deuda, política fiscal y monetaria, estabilidad presupuestaria "son conceptos que están en la agenda política de manera permanente".

José Ignacio Ceniceros ha realizado estas declaraciones en la presentación de la conferencia que el profesor noruego Finn E. Kydland, premio Nobel de Economía 2004, ha ofrecido en La Rioja. Kydland ha analizado la importancia que tiene la productividad para la economía de un país por encima de otros aspectos.

En su intervención, el presidente del Ejecutivo riojano ha agradecido al profesor su visita a La Rioja y ha señalado que es un privilegio contar con él porque "sus reflexiones nos van a ayudar a entender un poco mejor el complejo momento económico que atravesamos y ayudarnos a la hora de orientar nuestras decisiones".

En este sentido, José Ignacio Ceniceros ha reflexionado sobre el tiempo especialmente convulso en el que vivimos "tras una crisis que nos ha obligado a replantear muchos principios del pensamiento económico" y ha aludido a los nuevos interrogantes que se ciernen sobre la sociedad actual, como las consecuencias del Brexit, el efecto de las políticas de Estados Unidos o el papel de la propia Unión Europea.

Por último, se ha referido a La Rioja como "una tierra pequeña pero muy activa económicamente". "Una tierra, que ha sido gobernada desde la responsabilidad, lo "que nos ha permitido cumplir con todos los compromisos, salvar la crisis con menor coste social y afrontar el futuro con optimismo" ha indicado.

PREMIO NOVEL ECONOMÍA 2004

Finn E. Kydland ha sido merecedor del Premio Nobel de Economía 2004, junto con Edward C. Prescott, "por sus contribuciones a la macroeconomía dinámica: la consistencia en el tiempo de la política económica y las fuerzas impulsoras del ciclo económico".

Es profesor de Economía en la Universidad de California, Santa Bárbara. Enseñó previamente en la Escuela Tepper de Negocios de la Carnegie Mellon University. Los campos de especialización de Kydland son la economía general y la política.

Los campos de especialización de Kydland son la economía general y política. Sus áreas principales de la enseñanza y de interés son los ciclos económicos, la política monetaria y fiscal y la economía del trabajo.

Con el desarrollo de la teoría sobre el comportamiento económico en el tiempo, dio un vuelco a la investigación y aportó una explicación concreta de por qué habían fracasado los esfuerzos para combatir la inflación en la década de los setenta.

Finn E. Kydland fue profesor Escuela Tepper de Negocios de la Carnegie Mellon University. Actualmente enseña Economía en la Universidad de California, Santa Bárbara y es profesor adjunto del NHH de Noruega, profesor Honoris Causa de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires (Argentina) y consultor asociado para la investigación en los bancos de la Reserva Federal de los Estados Unidos de American de Dallas, Minneapolis y Cleveland.