Franco dice que la inversión extranjera en C-LM sube un 92% y pide a PP que "no asuste a posibles inversores"

Etiquetas

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha asegurado que la inversión bruta extranjera en 2016 ha crecido un 92 por ciento, pues ha supuesto un total de 104 millones de euros, frente a los 54 registrados en 2015. En base a estos datos ha pedido a los partidos políticos-- en clara alusión al PP-- que no "lancen mensajes falsos que asusten a posibles inversores".

"En tan solo un año estamos en los niveles de ejecución de la legislatura anterior. Esto nos permite apoyar proyectos relevantes", ha defendido la consejera, que ha asegurado que Castilla-La Mancha "está de suerte".

Por ello, ha pedido colaboración a los partidos políticos con representación en el Parlamento regional, y en clara alusión al PP, les ha pedido "no lanzar mensajes que asusten a posibles inversores" y que tienen que ver con la fuga de empresas en Castilla-La Mancha "porque no es así".

Muestra de ello, la titular regional de Empresas ha hecho un repaso de las grandes empresas internacionales que últimamente han puesto sus ojos y pondrán sus instalaciones en la región, la última Amazon, "como ha anunciado el periódico Cinco Días".

La titular de Economía, Empresas y Empleo ha realizado estas manifestaciones en el pleno de las Cortes donde, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, ha dado cuenta del 'Plan Adelante', con el que el Gobierno regional pretende el fortalecimiento empresarial de la región, estimular el empleo y la creación de un puesto de trabajo.

En este marco, ha indicado que el grado de ejecución del Plan Adelante es del 37 por ciento, un 10 por ciento más que el grado medio de ejecución del Pacto por la Recuperación Economía de Castilla-La Mancha, en el que se incluye, y del que ha se ha ejecutado un 27%.

Ha dicho que, hasta el momento, se han beneficiado un total de 2.000 empresas de este plan, en virtud del cual se ha ejecutado una inversión de más de 33,4 millones de euros, lo que ha generado una inversión asociada de 187 millones de euros.

"La confianza en la región crece por encima de la media nacional, por las medidas impulsadas desde el Gobierno. Los efectos indirectos de la buena evolución del Plan Adelante son evidentes y en manos de todos está no desencaminarnos de este camino", ha dicho la consejera, que ha concluido indicado que en septiembre, y si hay presupuestos, se aprobará la convocatoria del 'Plan financia', dotado de 95,5 millones de euros.

PODEMOS: EL EFECTO DEL PLAN ADELANTE, "DISCRETO"

De su lado, el portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, ha admitido que la creación de empresas ha aumentado un 0,5 por ciento en la región y que este crecimiento, "aunque está lejos del éxodo" masivo que según el PP se está produciendo, es "un avance un poco tibio".

"Bajo su mandato la creación de empresas se redujo 54 por ciento. No es que huyeran, es que desaparecieron asfixiadas por la mezcla de crisis y recortes", ha asegurado Llorente, que ha insistido, no obstante, en que aunque los datos se han revertido el impacto, "de momento", del plan adelante "es discreto".

Dicho esto, ha asegurado que su escepticismo sobre los resultados de este plan se incrementa pues el Gobierno adolece de una perspectiva de cambio estructural del modelo económico de la región, incidiendo también en que es necesario recupera los salarios y el poder adquisitivo de las familias para que la economía vuelva a circular. Y eso se consigue derogando la reforma laboral, ha vuelto a decir Llorente.

"Un plan es más que una carta a los Reyes Magos. Hay que integrarlo en una estrategia mayor y de inversiones encaminadas a un tan necesario cambio del modelo productivo que determine los sectores prioritarios para la región", ha concluido el portavoz de la formación morada.

PSOE AFEA A PP EL USO "TORTICERO DE LOS DATOS"

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha asegurado que en su partido están de acuerdo con Podemos en que la reforma laboral del PP contribuye a la precarización del empleo y merma la capacidad adquisitiva del país y en que la región necesita un plan de inversiones para fomentar el empleo.

"Estamos de acuerdo con ustedes, pero sus hechos se contradicen con sus palabras cuando han rechazado las cuentas regionales. Reflexionen", les ha pedido la diputada socialistas, que de igual modo ha afeado a la bancada 'popular' "usar torticeramente los datos de huida de empresas" de la región.

Y es que Fernández ha indicado que el saldo de creación de empresas en la región es positivo, pues aunque se han ido 56 se han creado otras 66.

PP: "NO PAGARON NI EL 1,5% DEL PLAN EN 2016"

Por último, el diputado y portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, ha expuesto datos de ejecución presupuestaria del Plan, criticando que de los 17 millones de euros presupuestados sólo se han liberado 380.000 euros a final de 2016.

"Si eso ha influido en algo a los empresarios de Castilla-La Mancha, sería para llamar a Cuarto Milenio, porque tocan a unos céntimos para cada empresarios", ha dicho Cañizares, quien ha abundado en la ejecución presupuestaria correspondiente a 2017 dentro de esta estrategia, que no llega al 17%, según el diputado 'popular'.

Cañizares, que ha coincidido con la consejera en que "quedan muchas medidas por implantar" del Plan Adelante, le ha instado a "ejecutar" esta estrategia y a que aparezca el dinero presupuestado que no se ha gastado. "Si no, entenderemos que se han gastado en otros temas y no en la promoción de esta tierra", ha advertido.

"El Plan Adelante es un plan más. Podría haberse llamado 'Plan Más Adelante Te Pago', ha finalizado concluyendo el parlamentario.