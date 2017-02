GARZÓN PIDE A LINDE QUE EXPLIQUE EN EL CONGRESO EL PAPEL DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA CRISIS FINANCIERA

Etiquetas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha pedido este viernes al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que acuda al Congreso de los Diputados a explicar el papel de ese organismo en la crisis financiera. Garzón responde así a las declaraciones expresadas por Linde a través del artículo publicado en un medio de comunicación de ámbito nacional, al considerar que ha llegado "el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco de España durante el periodo 2008-2012". Considera que el Banco de España ha sido "corresponsable" de todo lo que desembocó en la crisis económica y financiera que aún atraviesa España. Recuerda, por ejemplo, que durante la 'burbuja inmobiliaria' recomendaba reformas laborales, recortes en los salarios y "toda una serie de cuestiones que no eran de su incumbencia" mientras dejaba pasar el estadillo de esa burbuja y su repercusión en el sistema financiero. El grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, del que forma parte Izquierda Unida, ya pidió el pasado mes de enero crear una comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras durante la crisis.La iniciativa se basa en la que ya presentó la coalición en 2012 y que no prosperó por el veto de la mayoría absoluta del PP. El texto recuerda el "demoledor" contenido del reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre el proceso de reestructuración bancaria, cuyo coste cifra en 122.122 millones de euros. Garzón denuncia que en medio de esa grave crisis "y haciendo oídos sordos a las advertencias de los inspectores del Banco de España, que sí alertaron de los riesgos que se estaban generando, la dirección de la entidad no hizo nada".Además, añade, con la llegada de Linde "no hubo mejoras", ya que el rescate de las cajas y la "bancarización" de la economía han supuesto un "saqueo premeditado" de todo el sistema financiero.