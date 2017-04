EXPERTOS EN GESTACIÓN SUBROGADA ASEGURAN QUE LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES “NO TIENEN INFORMACIÓN”

Etiquetas

La organización norteamericana ‘Stop Surrogacy Now’ se ha reunido este jueves con los principales partidos con representación en el Congreso de los Diputados, a fin de debatir sobre la gestación subrogada en España. La principal conclusión del grupo de expertos es que los políticos españoles “no tienen información” al respecto y no fundamentan sus posiciones.“Hemos comprobado que a los políticos españoles les falta mucha información y datos sobre la realidad de los vientres de alquiler y hemos quedado en remitirles la documentación y los estudios que tenemos trabajados en Estados Unidos”, explicó la directora del Centro de Bioética y Cultura de este país, Jennifer Lahl.Más tajante se mostró la periodista y cofundadora de la entidad británica ‘Justice for Women’, Julie Bindel, a quien los vientres de alquiler le evocan “el comercio sexual y la deshumanización de la mujer con consecuencias nefastas” y establece su conexión con “la desigualdad aún presente en la sociedad entre hombres y mujeres”.Estas fueron las conclusiones que se presentaron al PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y ERC para alertar de la realidad de los vientres de alquiler y dar respuesta a un “problema global” sobre el que “se desconocen sus consecuencias”.Gary Powell, activista LGTB del Reino Unido, puso como ejemplo el caso inglés, donde está permitida la gestión subrogada altruista. En la práctica, “existe una transacción económica de por medio a las mujeres que se someten a estos alquileres a través de compensaciones económicas u otras vías opacas que intentan simular el altruismo”, aseveró.Sin embargo, a su juicio “sería imposible cerciorarse de que no se produzca ninguna transacción”, explicó.Durante la estancia de los miembros de la plataforma ‘Stop Surrogacy Now’, están manteniendo encuentros con los distintos partidos y con políticos que, a nivel particular, se han interesado por la visita de estos expertos.