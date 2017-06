GOIRIGOLZARRI ADVIERTE DE DECISIONES SOBRE LA BANCA QUE “LEVANTAN APLAUSOS” PERO A LARGO PLAZO “NO SON BUENAS” PARA LA SOCIEDAD

Etiquetas

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, alertó hoy del riesgo de usar a la banca como “chivo expiatorio” y “tomar decisiones” que “a corto plazo levantan aplausos”, pero que “en el medio y largo no son buenas” para la sociedad.Así lo explicó durante su participación en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).El responsable de Bankia señaló que “no creo que tengamos una mejora significativa” en lo que se refiere a la imagen del sector financiero que tienen los ciudadanos. Según Goirigolzarri, hay “mejoras” en las prácticas financieras “pero no están llegando con nitidez al público”. La razón, apuntó, puede ser el “permanente afloramiento de hechos del pasado de gestores que desde hace mucho no tienen puestos de responsabilidad”.A ello se une que las entidades “no conseguimos transmitir con claridad unas mejores prácticas que creo que son reales”, subrayó. “Siempre existe una permanente sombra de sospecha”, lo que hace que la banca “siempre sea un chivo expiatorio”, expuso, para advertir de que eso “lleva a tomar decisiones, en todos los ámbitos, que en el corto plazo levantan aplausos pero en el medio y largo no son buenas para la sociedad”. ESCRITO DE LUZÓNPor otra parte, se refirió a los escritos del fiscal Alejandro Luzón en el marco de la causa por la salida a Bolsa de Bankia, para señalar que “hace una serie de comentarios que nos han llenado de satisfacción”.Goirigolzarri recordó que el fiscal apunta el “compromiso” de los actuales dirigentes de Bankia “con una cultura ética empresarial”, una afirmación que, subrayó, le llena de “satisfacción”.