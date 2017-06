GUINDOS DICE QUE LA VENTA AL SANTANDER FUE EL “MAL MENOR” PARA EL FUTURO DEL POPULAR Y QUE FRENÓ LA FUGA DE DEPÓSITOS

Etiquetas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó hoy que la venta al Santander ha sido el “mal menor” o la “acción menos mala” para el futuro del Popular, entidad de la que aseguró que dejaron de salir depósitos “inmediatamente” después de conocerse que se vendía al banco que preside Ana Botín. Así lo expuso durante su participación en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).“Se ha conseguido una solución que, con muy poquito tiempo, ha sido el mal menor para el Banco Popular, ha sido la acción menos mala para el futuro” de la entidad, explicó el ministro, quien apuntó que “estaba preparado el concurso de acreedores”.De Guindos agregó que la resolución de Banco Popular no fue consecuencia de un problema de solvencia sino de retirada de depósitos, decisiones que apuntó estuvieron ligadas a la caída del valor de la acción.De esta manera, apuntó a una “correlación” entre la caída de la acción y la salida de depósitos. “Es una cuestión que es visible, cuando había caída de cotizaciones el banco ocupaba más espacio e inmediatamente salían depósitos”. “No es casualidad, hay una causalidad”, agregó.“Lo que me decían y me dicen es que no sólo hubo retirada de depósitos mayoristas, también hubo muchísimos de minoristas”, señaló.En este sentido, quiso dejar claro que los depositantes que sacaron su dinero del Popular antes de la resolución “no tuvieron ningún tipo de ventaja” y que “han tenido el mismo tratamiento quienes los dejaron”. “Ningún depositante ha sufrido la más mínima pérdida como consecuencia del proceso de resolución”, explicó el ministro, quien reconoció que, en todo caso, ha sido un “proceso doloroso”.Respecto a si hubo información privilegiada, el ministro reiteró que “hubo mucha salida” de depósitos tanto de instituciones como de minoristas. “A partir de ahí, la información privilegiada se aplica al ámbito del mercado de valores” no al de la liquidez y depósitos de un banco, indicó. El ministro insistió en que ha sido un caso “específico, triste y doloroso”, pues “llegó a ser el banco más importante del mercado de las pymes”. “Sé que teníamos un problema importante, que se fue agravando”, pero “se ha conseguido que el banco continúe sus operaciones abiertas ahora a través del Santander”, dijo.En este punto, destacó que “al día siguiente de comunicar la compra del Popular, dejan de salir depósitos inmediatamente”, algo que demuestra que “el principal valor para un banco es la confianza”. Por otra parte, se mostró a favor de que la Junta Única de Resolución publique toda la información relativa a la actuación sobre el Banco Popular.