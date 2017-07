Gil Rosiña exige al Gobierno unas comunicaciones "dignas" para Extremadura que permitan su crecimiento económico

Etiquetas

La portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha exigido al Gobierno de España unas comunicaciones "dignas" que permitan el crecimiento de la economía regional y tener "más éxito" a los empresarios extremeños.

En este sentido, Gil Rosiña ha mantenido que la "brecha más grande" que la región "no es capaz de superar" son estas comunicaciones dado el "veto del Gobierno a Extremadura", ya que "no ha encontrado nunca aliados suficientes en el Gobierno", independientemente "de qué signo político sea" para lograr estas comunicaciones "dignas" que permitan vender los productos elaborados en "una tierra excepcional lejos de nuestras fronteras".

La portavoz de la Junta de Extremadura ha realizado estas declaraciones este viernes, 7 de junio, antes de la inauguración del XVII Foro de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (ADR) en el Palacio de Congresos de Mérida (Badajoz).

De esta manera, la portavoz ha manifestado que aunque "las cosas empiezan a ir un poco mejor en Extremadura" eso no significa que la región no tenga "dificultades" y que no sean "conscientes" de la realidad, aunque "hoy en esta región uno puede ser empresario en un pueblo de 800 habitantes".

BRECHA DIGITAL

Por otro lado, ha continuado, "a lo largo de los últimos años, gracias siempre a la firme apuesta de las políticas públicas de la Junta", se han superado "muchas brechas como la brecha digital" y se han puesto "encima de la mesa medidas muy concretas de acompañamiento empresarial" que vienen a fortalecer el "tejido empresarial en Extremadura", ya que el 96 por ciento del mismo son pymes o micro pymes.

En esta línea, Gil Rosiña ha subrayado que las "posibilidades" de crecimiento de la región "necesariamente pasan por la que es la columna vertebral" de la economía regional, que son las pequeñas y medianas empresas, a las que ha reconocido el "mérito" de que los datos del desempleo se sitúen en el año 2009.

Estos datos, junto con los de las exportaciones del primer cuatrimestre del año, muestran, según la portavoz, que "la fotografía de Extremadura comienza a ser un poco mejor que hace dos años y la tarea de esta administración no es otra que acompañar a los empresarios" desde la Dirección General de Empresas y la Consejería de Economía de la Junta, cuyo objetivo es generar y crear empleo.

"FIRME" VOLUNTAD DE LA JUNTA

Por ello, la portavoz de la Junta de Extremadura ha expresado el compromiso del Ejecutivo regional en facilitar "en todo lo posible" a los empresarios la creación de puestos de trabajo a través de planes y acciones que "tienen su cifra" en los Presupuestos Generales del Estado y que buscan impulsar la economía regional.

Por otra parte, ha continuado, el Ejecutivo regional tiene también la "firme" voluntad de apostar por la I+D+i, por lo que se ha aprobado un plan del sector dotado con un presupuesto "suficiente" para poder impulsar la I+D+I de pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, Gil Rosiña ha mostrado su reconocimiento al trabajo de las Agencias de Desarrollo Regional y su agradecimiento a las mismas por desarrollar un foro empresarial "a nivel nacional" en Extremadura, que durante el año 2017 "está de celebración" por ser la Región Europea Emprendedora del año.

A su vez, en el acto de inauguración del foro también se encontraba presente el presidente de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional, Javier Ureña Larragán, que fue reelegido este jueves, 6 de junio, por dos años más.

"DESAFÍO" DE LA DIGITALIZACIÓN

Por su parte, Javier Ureña ha explicado que todas las regiones tienen en común problemas de financiación o "desafíos muy importantes" en cuanto a digitalización, por lo que la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional trabaja en cómo hacer que los emprendedores "se consoliden en el tiempo, crezcan y adquieran una dimensión suficiente" para poder aplicar en sus empresas "aspectos como la innovación o la internacionalización".

Finalmente, ha subrayado que el objetivo del encuentro es compartir experiencias con "aquellos que van por delante", así como las experiencias de distintos territorios para "ver aquellas parcelas" donde no son competitivas las pequeñas y medianas empresas.