Guindos cifra en hasta un 30% la caída del PIB de Cataluña si se independiza

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha asegurado este martes que el Gobierno no permitirá "nunca" la independencia de Cataluña no sólo por que es "imposible desde el punto de vista legal", sino también porque provocaría una caída del PIB catalán de entre el 25% y el 30% y supondría "empobrecimiento brutal".

"Es imposible desde el punto de vista legal y sería desde el punto de vista económico una caída del PIB en el entorno del 25% o 30%, un empobrecimiento brutal. Y el Gobierno español no va a dejar que eso ocurra nunca", ha afirmado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

"No va a dejar que salga de la zona euro"

"El Gobierno no va a dejar nunca que Cataluña y los catalanes salgan de la zona euro y de la UE. Sería para un una de las regiones más abiertas y más europeas un paso atrás de consecuencias que no me quiero imaginar", ha insistido.

Así, el titular de Economía ha señalado que la imposibilidad de la independencia de Cataluña es "una cuestión de racionalidad económica" además de "una cuestión de legalidad", que es "importantísima" para el Gobierno.

No obstante, ha apuntado que el Ejecutivo no ha elaborando ningún estudio sobre las consecuencias económicas de la independencia de Cataluña por que no contempla esa "hipótesis".

Preguntado por si el Gobierno se plantea hacer uso del artículo 155 de la Constitución si fuera necesario, De Guindos ha afirmado que el Gobierno demanda el "cumplimiento de la legalidad" y ha recordado que se ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que acuda al Congreso a explicar su posición.

La corrupción "viene del pasado"

Por otra parte, ha asegurado este martes que muchos de los casos de corrupción que se están conociendo en la actualidad "vienen del pasado" y "sería hoy imposible que volvieran a darse", al mismo tiempo que ha defendido que el Gobierno "ha tomado muchas medidas al respecto".

"Muchos de los casos que estamos viendo son casos que vienen del pasado y sería hoy imposible que volvieran a darse, eso yo creo que es lo fundamental. A parte de que las instituciones funcionan, la Fiscalía funciona, después los jueves funcionan a veces con más rapidez, a veces con más retraso, y eso es lo fundamental", ha afirmado a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

El ministro ha sido preguntado por los comentarios que la Comisión Europea realiza en un informe publicado este lunes sobre las deficiencias en España para combatir los casos de corrupción y el titular de Economía ha garantizado que es un tema que preocupa "mucho" tanto a la sociedad española como "al propio Gobierno".

"Evidentemente la corrupción es un problema que preocupa mucho y especialmente preocupa mucho a la sociedad española y al propio Gobierno. El Gobierno ha puesto muchos medios y ha tomado muchas medidas al respecto", ha expresado.

En cualquier caso, De Guindos ha matizado que los comentarios sobre corrupción forman parte de los "considerandos" del documento que hacen "un análisis general" y no de las recomendaciones que Bruselas detalla para España, que se centran, a su juicio, en el cumplimiento de la senda fiscal, la cooperación entre servicios de empleo y en cuestiones sobre I+D y educación.

Descara un impago de Grecia

En relación a Grecia, el ministro ha negado este martes que exista un riesgo de impago por parte de Grecia a pesar de la falta de acuerdo de este lunes entre el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha asegurado que se desembolsarán 7.500 millones a Atenas cuando se cierre la segunda revisión del rescate.