Jordi Via: "Las empresas de economía social y solidaria han aguantado mejor la crisis"

El Ayuntamiento facilita que usuarios se cambien a compañías alternativas de suministros

El comisionado de Economía Cooperativa, Social y Solidaria y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Via, ha asegurado que las empresas de economía social y solidaria han sido capaces de aguantar "mejor" la crisis económica debido a la implicación personal de los empleados en el proyecto.

"La mortalidad de la nuevas empresas micro o pymes es menor en el sector de la economía social y solidaria, y el porcentaje aumenta en aquellas empresas convencionales", ha dicho en una entrevista a Europa Press, aunque ha afirmado que todas ellas han hecho frente a reestructuración de costes y problemas para remunerar a sus trabajadores.

Via ha destacado que los factores clave en la supervivencia de estas empresas son que la dotación y capitalización inicial de la empresa acostumbra a ser mejor que en una empresa unipersonal, y que el trabajador participa directamente en la gestión del negocio, por lo que hay una mayor implicación del empleado en momentos de dificultad económica.

"Las personas que trabajan en un proyecto empresarial de estas características mejoran su condición como persona durante el desarrollo de la idea", según Via, que ha añadido que estas empresas contribuyen a mejorar la sociedad donde se desarrollan, además de tener una especial consideración por el entorno más próximo.

IMPACTO ECÓNOMICO

Ha explicado que las empresas sociales y solidarias representan el 7% del PIB de la ciudad y el 8% de los empleos, pero que el PIB no es el índice más indicado para cuantificar el impacto de estos proyectos: "No nos gusta desde nuestra óptica, porque identifica el crecimiento de la actividad económica independientemente de su origen y de la distribución de la riqueza".

Preguntado sobre las previsiones de creación de empleo a raíz del Plan de Impulso de la Economía Social y Solidaria, al que prevé destinar 24,5 millones de euros hasta 2019, Via ha respondido que prefieren "no cuantificar", y que el resultado del plan no se podrá medir en el aumento o no de puestos de trabajo en el sector.

"Un incremento no podría ser atribuible sólo a la política del Gobierno municipal, sino también a la evolución de la coyuntura económica y a las políticas en el ámbito de la economía social y solidaria que impulse el Govern", aunque ha afirmado que el Ayuntamiento de Barcelona emitirá un informe de valoración a final de mandato.

Ha asegurado que el papel del Ayuntamiento es "facilitar" la creación de empleos; ofrecer acompañamiento e información a estas empresas; ayudar a mejorar su visibilización, y disponer de recursos e infraestructuras que permitan arrancar nuevos proyectos o impulsar aquellos ya existentes.

CONSUMO RESPONSABLE

Via también ha explicado que la II Feria de Consumo Responsable, Economía Social y Solidaria, que se instaló en la plaza Catalunya hasta el 4 de enero bajo el lema '¡Un espacio para soñar!', es un espacio donde el Ayuntamiento ha querido dar a conocer un modelo económico más sostenible, que "ponga a las personas en primer lugar, por delante de los beneficios".

Ha destacado que este año se ha estrenado un nuevo espacio, la Install Party de Alternativas, una fiesta que, bajo el lema 'Desconéctate del capitalismo, instálate las alternativas', invita a los usuarios de servicios en el ámbito de las finanzas, la energía y la telefonía, entre otros, a superar el modelo de consumo "injusto e insostenible" actual.

"Las alternativas de la economía solidaria facilitan a los consumidores el cambio de compañía, que a veces es un proceso pesado", ha observado Via, por los que la Install Party anima a los consumidores a traer sus datos bancarios y datos de titularidad de los servicios de luz o teléfono para realizar el cambio de compañía.

ECONOMÍA DE LAS CURAS

Preguntado sobre el papel de la mujer en la economía social y solidaria, Via ha explicado que el trabajo que desarrolla su Comisionado contribuye a que cuestiones relacionadas con el mundo de las curas y de la equidad de género se vean reforzadas y visibilizadas: "El departamento de Programas del Tiempo y Economía de los Cuidados hace un trabajo de diagnóstico en la ciudad, que permitirá presentar una propuesta de trabajo a principios de 2017".

En este sentido, ha dicho que el objetivo es hacer llegar el mensaje de que "no es posible la sociedad ni la economía sin la Economía de los Cuidados, que habitualmente está asumida por las mujeres y es invisible", y ha insistido en que impulsaran una campaña de divulgación, además de fomentar la reflexión interna en el propio Ayuntamiento y trabajar para detectar iniciativas de autoorganización en el entorno de las curas que permitan impulsar proyectos de carácter cooperativo.