Junta ve una "clara provocación" en la carta de Hacienda y pide que autorice a la CCAA para gastar los 835 millones

Etiquetas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha considerado este jueves "una clara provocación" la carta del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en la que, "sin hacer mención a la regla de gasto", señala que "sin restricción alguna" --incluidas las políticas sociales-- se pueden gastar los 835 millones recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Andalucía derivados de las entregas a cuenta.

"Es una carta confusa, con doble lenguaje, diría que tramposa", ha subrayado la consejera en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz antes de intervenir en la Comisión de Hacienda. "Una carta así es una clara provocación a la Junta, que es leal con España y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro", ha criticado.

Así, ha pedido al Gobierno central que diga "claramente" si autoriza a la Comunidad andaluza a no tener que seguir, en este momento del ciclo, la regla de gasto "tan estricta" y poder gastar los 835 millones recogidos en los PGE derivados de las entregas a cuenta para "revitalizar los servicios públicos y recuperar los derechos perdidos durante la crisis".

"El Gobierno está haciendo una aplicación de la regla de gasto muy inflexible, y las administraciones públicas y los ayuntamientos no pueden emplear la totalidad de los recursos que tienen a su disposición para sus competencias", ha explicado, a la vez que ha reclamado al Ejecutivo central que "entienda" que "en este momento del ciclo económico es fundamental que todos los recursos se puedan dedicar a políticas sanitarias, educativas y dependencia".

La consejera ha explicado que de los 835 millones de euros para la comunidad derivados de las entregas a cuenta, un total de 375 millones no se pueden aplicar en estas políticas porque "topamos" con la regla de gasto. Según ha explicado, la regla de gasto limita el presupuesto de gasto de una comunidad, que no puede subir por encima de una cuantía, en este caso, un 2,1.

"Esta regla tiene sentido a medio plazo, con una situación de superavit, pero, en este momento del ciclo económico, ni los ayuntamientos ni las comunidades se pueden permitir el lujo de que estos recursos vayan a amortizar de deuda de manera anticipada en vez de intentar que la recuperación económica llegue a las familias", ha subrayado.

De esta manera, la consejera del ramo ha pedido por escrito al Gobierno central que se "deje de dobles discursos y diga claramente si autoriza a la comunidad a flexibilizar la regla de gasto y gastar la totalidad de este dinero sin sufrir ningún tipo de requerimiento ni sanción por parte del Ejecutivo central".

"La pregunta es sencilla; sí o no. Si la respuesta es sí, hay una larga lista de espera para ocupar esos recursos. Si es no, que no anden confundiendo a la gente", ha criticado, toda vez que le ha pedido que "no intenten confundir".

Montero ha propuesto negociar el momento de la regla de gasto, qué componentes debe llevar, después de que "hace dos años" la Junta, previendo esta situación, presentara un documento planteando este debate y "no haya tenido respuesta".

Por último, ha mostrado su confianza en que Hacienda abra una vía de negocio con las comunidades y los ayuntamiento y "deje de usar un doble lenguaje para aparentar que se están dando más ingresos cuando hoy no se pueden aplicar en las políticas que quiere la Junta".

"Esto deslegitima la democracia y el papel de las fuerzas políticas. La gente no entiende, como yo tampoco, que, cuando toda apretarse el cinturón, se apriete a todos, y, en un momento cuando apenas podemos respirar, no podamos usar la regla de gasto de una manera más flexible".