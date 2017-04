MADRID. CARMENA Y SÁNCHEZ MATO INSISTEN ANTE LA AIREF EN MODIFICAR LA REGLA DE GASTO

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid Manuela Carmen, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, se reunieron este martes con el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, e insistieron en la necesidad de una nueva interpretación de la regla de gasto.Según admitió el Ayuntamiento de Madrid, la reunión ha sido a petición propia, en el marco del rechazo por el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Plan Económico Financiero del Consistorio para 2017-18, por exceder el techo de gasto aunque las finanzas municipales estén saneadas.El Ministerio ha exigido al Ayuntamiento que se comprometa a no disponer de 238 millones de sus presupuestos para compensar dicho exceso, a lo que Sánchez Mato reaccionó asegurando que sacará esa cantidad de inversiones que pueden sufragarse con cargo al remanente de tesorería por ser financieramente sostenibles.El Consistorio recordó que ya en marzo Carmena reunió a representantes de administraciones locales y corporaciones observadas por la Airef y que todos los implicados, incluida la propia Airef, coinciden en la conveniencia de reformar el cálculo de la regla de gasto para ajustarlo a la realidad actual e incentivar la eficacia en el gasto, y no penalizar un exceso puramente nominal.La regla de gasto actual fue una limitación impuesta por la Ley de Estabilidad Presupuestaria cuando la prioridad era reducir el déficit, pero ahora, recuerda el Ayuntamiento de la capital, la mayoría de municipios, y en particular Madrid, están en superávit (el madrileño, de 1.022 millones).