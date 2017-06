LA AEB PIDE “MÁXIMA TRANSPARENCIA” EN LOS PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES

Etiquetas

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, destacó hoy la necesidad de dotar de la “máxima transparencia” a los procesos de resolución de entidades una vez culminado los procesos para evitar que se cree una “percepción falta” de lo ocurrido.Así lo indicó en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).El responsable de la AEB indicó que él no tiene “información específica y especial” sobre la resolución de Banco Popular y “no soy parte de ninguno de los procedimientos que se pusieron en marcha”.Las decisiones, recordó, se toman en Europa y “eso nos sorprende”, dijo Roldán, quien defendió que “hay que dotar de la máxima transparencia en los procesos de resolución” no ex ante pero sí ex post.“Hay que dotar de especial transparencia a las decisiones porque si no se puede crear una percepción que puede ser falta”, afirmó Roldán.El presidente de la AEB consideró que la solución para el Popular, su venta al Santander tras la intervención de la Junta Única de Resolución, fue la “mejor” para los clientes y los acreedores.“Al día siguiente se estabilizó la situación”, señaló el responsable de la patronal bancaria, quien señaló que “desde el punto de vista que nos interesa nos interesa” los clientes han estado “protegidos”, se garantizó la estabilidad financiera y se evitó el contagio. “Eso se haconseguido”, añadió. Respecto a la comparación de España e Italia y a cómo se ha gestionado la situación del Popular y el Monte dei Paschi, aseguró que “no me da ninguna envidia la situación de Italia”.En España “hemos solventado un problema complejo en 24 horas” y allí “tienen un problema de dudas sobre el sistema financiero”.Por otra parte, Roldán quiso dejar claro que él “jamás ha utilizado la palabras cajas en ninguna” de sus intervenciones para referirse a la crisis financiera en España, aunque “sí hemos incididos en que los bancos de la AEB no ha costado un duro a erario público y lo podemos seguir diciendo”.“Los problemas de los bancos de la AEB se han resuelto dentro de la AEB y gracias a Dios sin tener que acudir al dinero publico público”, agregó.Por su parte, expuso que las cajas tenían unas “estructuras de gobierno corporativo singulares” que “agravaron los problemas de generación de riesgos en la parte de la burbuja y complicaron sobre manera la resolución de la crisis”.