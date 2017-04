MONTORO DICE QUE SE DESVINCULÓ DE SU CONSULTORA EN 2008 Y QUE VOLVIÓ A POLÍTICA “LIBRE DE ATADURAS”

Etiquetas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que “no tengo ninguna relación” con la consultora ‘Equipo Económico’, de la que se desvinculó totalmente en 2008 cuando decidió volver a la primera línea de la política “libre de ataduras”. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, Montoro se pronunciaba así tras publicarse que la Fiscalía Anticorrupción acusa de prácticas delictivas a ‘Equipo Económico’, la consultora que fundó en 2006. El responsable de Hacienda indicó que dejó la consultora en abril de 2008, hace nueve años, por lo que “no puedo tener ni idea de las actividades que hace”. Respecto a su hermano, señaló que fue socio fundador junto a otras ocho o nueve personas, y que dejó el despacho en el año 2012, para agregar que con él no ha habla de temas relacionados con esa actividad. Además, expuso que él se dedicaba a hacer informes sociológicos y políticos y que “otra cosa es la parte económica de una consultora”. “No puedo decirles nada de lo que ignoro porque estoy fuera”, señaló el ministro, quien añadió que la Fiscalía se refiere a un contrato “que yo no tenía ni idea de que existía”.Además, quiso dejar claro que “la materia que aborda no es del Ministerio de Hacienda, es de otros tipo en el ámbito económico” y que quienes se han de explicar son el que se querella y el querellado. Montoro recordó que durante su vida ha trabajado en varias entidades, desde un banco al Instituto de Estudios Económicos, y que cuando pensó que dejaba la política para siempre fundó en 2006 una consultora “con un accionariado bastante disperso”. “Hace años que no hablo con ninguno de los socios de ese despacho”, dijo el ministro, quien en todo caso señaló que ahí trabaja gente “competente”. Por otra parte, puso en valor que él fundó esa empresa, algo que no está “mal” y que no era nada oculto pues entonces se llamaba ‘Montoro y asociados’.Preguntado por si él está tranquilo, comentó que no es cuestión de tranquilidad porque “después de nueve años no sé exactamente qué me pueden preguntar” de ese despacho.