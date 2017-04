MADRID. EL PLENO MUNICIPAL APRUEBA NO DISPONER DE 64 MILLONES PARA CUMPLIR LA REGLA DE GASTO

Etiquetas

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles no disponer de 64 millones en la ejecución presupuestaria de este año, como parte de los 238 que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha exigido al Consistorio dejar sin utilizar para compensar el exceso de gasto en 2016. Como en la comisión del ramo, Ahora Madrid votó a favor y el resto de grupos se abstuvieron.El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y los respectivos portavoces de los grupos municipales en la materia (Íñigo Henríquez de Luna del PP, Érika Rodríguez Pinzón del PSOE y Miguel Ángel Redondo de Ciudadanos) repitieron una vez más sus tesis en este tema. Sánchez Mato criticó la interpretación de la regla de gasto que impide a Madrid excederse en el gasto aunque, aun contando con ese exceso, tendría más de 800 millones de superávit; Henríquez de Luna y Redondo le criticaron por incumplir la norma y no haber pospuesto unos días la compra de la sede del Área en Alcalá 45 para que no computara en 2016, y Rodríguez Pinzón, criticando la interpretación de la regla de gasto, reprochó a Mato no tener un plan claro para reducir el gasto y hacerlo en fases sucesivas.De hecho, estos 64 millones corresponden a lo ya aprobado en la comisión y convalidado hoy en Pleno, pero en las sesiones de esta semana de la primera se ha aprobado también la no disponibilidad de otros 20 millones que tendrá que ser refrendada en otro Pleno.Ahora Madrid y el PSOE criticaron al PP y Ciudadanos por no impulsar en el Congreso de los Diputados una interpretación diferente de la regla de gasto, algo que Sánchez Mato atribuyó a quien ostenta el poder en el Ayuntamiento. “Por suerte”, dejó caer, porque si la alcaldesa hubiera sido la exportavoz del PP, Esperanza Aguirre, que dimitió hace dos días, ahora habría que buscar a otra.Los 64 millones de los que no dispondrá el Ayuntamiento, así como los demás hasta los 238 a medida que se vaya aprobando su no utilización, se pretenden sacar de inversiones que puedan catalogarse como financieramente sostenibles y por tanto se sufraguen con cargo a remanente de tesorería y no computen para la regla de gasto, así como de ahorros en contrataciones.