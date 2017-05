Monago asegura que el Plan Turístico "llega tarde" porque en dos años de legislatura "no se ha hecho nada"

Etiquetas

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha afirmado que el Plan Turístico presentado este pasado lunes por la Junta "llega tarde" tras dos años de legislatura en los que "no se ha hecho nada", ya que "no ha habido ninguna campaña reconocible que lanzara un reclamo a los turistas".

En este sentido, ha manifestado que la región "tiene un potencial turístico importante" que se explotó en la legislatura pasada bajo su mandato, pero que el actual gobierno extremeño "no le concede la misma relevancia", ha apuntado. Así, ha puesto como ejemplo que el año 2016 se cerrara con una ejecución presupuestaria de "apenas un 33 por ciento".

Al respecto, ha apuntado que la Junta "quedó sin ejecutar 13,5 millones de euros que no se utilizaron para crear empleo y riqueza en este sector estratégico", al tiempo que ha señalado que "no se invirtió nada en la mejora de la calidad o la competitividad de las empresas turísticas extremeñas", algo que --según ha incidido-- "no había ocurrido ni en los peores años de la crisis", mientras que "miles de extremeños continúan sin encontrar un empleo", añade.

SIN OPTIMISMO

A su juicio, una "baja" ejecución presupuestaria "repercute negativamente", y ha puesto sobre la mesa los últimos datos cosechados que "no invitan al optimismo".

En este sentido, ha puesto de manifiesto que el número de viajeros durante el mes de marzo, en comparación con el año anterior, "ha descendido un 14,1 por ciento", mientras que a nivel nacional "bajó la mitad".

También, en cuanto a las pernoctaciones, ha indicado que el descenso fue "superior al 20 por ciento" en Extremadura, mientras que de media se redujo en "menos de un 10 por ciento" a nivel nacional, indica en nota de prensa el PP autonómico.

Asimismo, ha señalado que si se tiene en cuenta el acumulado de los tres primeros meses del año, el descenso en cuanto al número de viajeros en Extremadura es "superior al 7 por ciento", mientras que en España "apenas es de un 0,7 por ciento". En cuanto a las pernoctaciones, el descenso llega "hasta el 11,3 por ciento", frente a un "3 por ciento" de la media nacional, ha apuntado.

Con estos datos, Monago ha considerado que el Gobierno autonómico está "condenando a Extremadura", porque "cuando en España se obtiene un dato positivo, como ocurre con los datos de empleo, en Extremadura siempre es menos positivo o incluso negativo". Del mismo modo, ha ahondado en que "cuando a nivel nacional se cosecha un dato negativo", en Extremadura se obtiene "infinitamente peor".

José Antonio Monago ha visitado este martes la Playa de Orellana, tras haberle sido concedida, por octavo año consecutivo, la Bandera Azul, un distintivo que "permite entrar en circuitos turísticos importantes y es una muestra más de lo que tiene Extremadura para ofrecer cuando se le conoce".

NAVALVILLAR DE PELA

Anteriormente, el presidente regional del PP ha visitado la Cooperativa San Isidro, en Navalvillar de Pela, dentro de la "ruta social" que está llevando a cabo por la geografía extremeña, y con la que pretende estar "al lado de los extremeños, conocer de primera mano sus inquietudes y demandas para realizar una actividad política y parlamentaria pegada a la realidad".

Durante su visita ha apostado por la "modernización" de la agricultura para que el campo extremeño sea "un campo del siglo XXI, competitivo e innovador, para ganar dimensión en los mercados nacionales e internacionales", ha concluido.