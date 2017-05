Oliván (PP) reclama al Ejecutivo aragonés una estrategia específica para facilitar el aumento del tamaño de las empresas

Etiquetas

El portavoz de Economía del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón, Ricardo Oliván, ha presentado para su debate en la Cámara una proposición no de ley, en la que reclama al Gobierno de Lambán la elaboración de una estrategia específica para facilitar el aumento del tamaño de las empresas aragonesas. Según Oliván, "el tamaño es determinante para la productividad, para la competitividad, para la supervivencia, e incluso para la retribución de los trabajadores".

El diputado del PP ha argumentado que "cambiar el modelo productivo en Aragón pasa, entre otras acciones, por aumentar el tamaño de nuestras empresas y el presupuesto aprobado por PSOE y CHA no contempla ni un euro para este tipo de iniciativa concreta. Es más, estos dos partidos primero rebajaron sustancialmente la partida genérica destinada a las empresas, de 3,5 millones de euros en 2016 a poco más de 800.000 en 2017".

Ricardo Oliván ha añadido que, por si fuera poco, se ha rechazado una enmienda del Partido Popular que planteaba destinar 300.000 euros para incrementar la dimensión y, por lo tanto, la competitividad, de nuestras empresas".

El parlamentario se basa en diferentes estudios económicos recientes que aconsejan a las administraciones públicas poner en marcha iniciativas para aumentar la dimensión de las empresas. En concreto califican de "determinante para la productividad y la competitividad actual" el impulso que puedan otorgar los poderes públicos para "agrandar" el volumen de las pymes.

Desde el grupo del PP, han resaltado en una nota de prensa, que en el lado contrario de la balanza advierten dichos estudios, de los efectos negativos inmediatos que supondría no respaldar este tipo de acciones, no solo en ámbitos como la productividad o la competitividad en el corto plazo, si no en la internacionalización e incluso en la propia supervivencia de las empresa.

Oliván ha expuesto como ejemplo dos datos estadísticos que pueden aplicarse en Aragón: las empresas industriales de más de 50 trabajadores facturan de media a otros países el 30% de su producción, mientras que las de menos trabajadores --entre 10 y 49-- se mueven en un rango de entre el 7% y el 20% de ventas al extranjero.

También la dimensión de las empresas afecta a su supervivencia, y de hecho el 61% de los proyectos empresariales sin asalariados no llega a los cinco años, mientras que en las empresas de más de 10 trabajadores la tasa de supervivencia es un 20% mayor. Incluso en el aspecto retributivo de los trabajadores, las grandes empresas pagan a su personal un 50% más que las pequeñas compañías.

La estrategia que Oliván propone realizar al Gobierno debe tener en cuenta, a su juicio, la diversidad de razones que afectan a cualquier estructura empresarial y que van desde el sector donde desarrollan su actividad a factores culturales y económicos, la formación y cualificación empresarial, la escasa tradición en cooperación, aspectos financieros o de innovación, entre otros.

Además considera que este tipo de acciones se encuentran dentro del ámbito competencial directo del Departamento de Economía, que dirige Marta Gastón y, por ello, invita a los partidos que sustentan al Gobierno de Aragón a sumarse a la propuesta de ayudar a aumentar la dimensión de las empresas de la comunidad.