Oriol Junqueras ve "imposible" que Catalunya salga de la UE

Etiquetas

El conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha pedido este viernes a los empresarios catalanes que estén tranquilos porque es "imposible" que Catalunya salga de la UE si se independizara.

"No solo es imposible, sino que además no le conviene a nadie. Y lo que es imposible no puede ser. Así que tranquilidad absoluta", ha defendido el también vicepresidente en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía.

Lo ha dicho después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, alertara el jueves en este mismo encuentro de que la independencia de Catalunya tendría un impacto extremadamente negativo para la economía y de que nadie en la UE "da la más mínima posibilidad a la secesión".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)