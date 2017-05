El PIB crecerá un 2,8% este año impulsado por el consumo privado y el empleo, según Axesor

Etiquetas

El PIB crecerá un 2,8% y un 2,3% en 2018 gracias a que el empleo y el consumo privado "están yendo mejor de lo esperado", según las previsiones de Axesor en su boletín mensual de coyuntura económica del mes de mayo.

Axesor ha destacado que las ventas interiores están creciendo más del doble que en trimestres anteriores, con un buen comportamiento de todos los sectores por el lado de la oferta y un gran dinamismo de los indicadores de bienes de equipo y software por el lado de la demanda.

Las estimaciones de Axesor apuntan a un aumento del consumo final de los hogares del 2,3% en 2017 y del 1,8% en 2018 y a un incremento del IPC del 2,3% este año y del 1,9% el año que viene.

La compañía ha destacado que las exportaciones a mercados no europeos crecieron un 13,5% en el primer trimestre del año, casi el triple que en el último trimestre de 2016; mientras que las exportaciones de la UE aumentaron un 10% solo en marzo, tres veces por encima del promedio de 2016 y un 7,6% más al cierre del trimestre.

En esta línea, Axesor afirma que la corrección del equilibrio exterior ha sido el principal logro de la economía española a lo largo de la última década, al pasar de un déficit del 9,6% en 2007 a un superávit del 2% en 2016.

Según sus previsiones, las exportaciones de bienes y servicios crecerán un 4,7% este año y un 4,3% el próximo. Además, cree que el tipo de cambio euro/dólar continúe en su actual senda de depreciación, lo que favorecerá las exportaciones.

Axesor también valora que la política fiscal, que actualmente es restrictiva, debería ser neutra; mientras que la política monetaria, que es expansiva, va en "la dirección adecuada" en estos momentos.

LA INVERSIÓN NECESITA REPUNTAR

Por otro lado, el informe señala que los datos de inversión muestran que la economía española todavía necesita que las empresas inviertan a un ritmo mayor. Así, la inversión empresarial todavía está en los niveles del año 2000 y casi un 35% por debajo de los niveles precrisis.

Axesor advierte de que la inversión de las empresas es "crucial" para mejorar la productividad y el crecimiento potencial de la economía española, aunque considera necesario que las compañías perciban "un escenario sostenible en ventas". En este sentido, las ventas de las grandes empresas se han relanzado tras el "parón" detectado el año pasado, con una mejora del 14,3% desde su peor nivel en 2013, aunque todavía se sitúan por debajo de los niveles de 2008.

El informe resalta que las empresas están experimentando "un ahorro precautorio y un menor apetito para endeudarse", a pesar de contar con mejores ratios de liquidez que en los años previos a la crisis. Axesor prevé que los tipos de interés a corto plazo se mantengan en niveles estables y bajos durante los próximos meses y que los tipos a largo plazo del bono a 10 años aumenten.

LOS SALARIOS ESTÁN ESTANCADOS

Por otra parte, Axesor considera que la recuperación de la economía española "no se está trasladando a los salarios al ritmo esperado" debido a que hay "una gran holgura del mercado de trabajo".

Según apunta, la oferta real de mano de obra prácticamente duplica lo que indican los datos oficiales por la combinación de personas que no están buscando empleo (y por tanto no figuran como parados), las personas que no están dispuestas a trabajar en un plazo máximo de dos semanas sino a plazos más largos (tampoco figuran como desempleados) y trabajadores infrautilizados a tiempo parcial que en realidad están compitiendo con el resto de parados por empleos a tiempo completo.

En este contexto, el resultado según el informe es que los salarios "están estancados". Aún así, sus previsiones contemplan un crecimiento del empleo del 2,5% en 2017 y del 2% en 2018.