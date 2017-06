LA PLATAFORMA CONTRA LA MOROSIDAD AGRADECE EL RESPALDO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS A LA LEY FRENTE A MOROSOS

Etiquetas

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) aplaudió y agradeció este miércoles el respaldo que todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados han otorgado a la Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad en Operaciones Comerciales.La plataforma aclaró en un comunicado que la nueva norma, que está recogida en el acuerdo de Gobierno entre el PP y Cs, así como en los diferentes programas de casi la totalidad de los demás partidos, tiene como objetivo implantar un régimen de información y sanciones en materia de morosidad “para asegurar el cumplimiento de la normativa de pagos empresariales”. En concreto, las empresas que no cumplan con los periodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social. Además, en las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago y habrá incentivos para aquellas empresas que adopten el régimen del IVA de caja.La ley contempla la implantación del Sistema Arbitral de Morosidad, para resolver conflictos entre empresas o entre una empresa y la Administración, y exigencias respecto a la transparencia en los plazos de pago. Además, el Observatorio de la Morosidad, del que formará parte la PMcM, asesorará, evaluará y colaborará con las instituciones privadas y públicas para la elaboración de estudios y propuestas de actuación.Por último, también se modifica el artículo 17 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y los aplazamientos de pago de productos frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de 30 días, mientras que para productos de alimentación no frescos ni perecederos, productos de gran consumo y resto de productos, el límite es de 60 días. A falta de plazo expreso, el pago se efectuará antes de los 30 días desde la fecha de entrega de los productos.