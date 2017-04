PR+ desvela que el Ejecutivo regional "eliminó 100.000 euros destinados a la dinamización económica de Cervera"

Etiquetas

El Partido Riojano ha desvelado que el Gobierno de La Rioja "eliminó a finales del año pasado, en concreto en el mes de noviembre, 100.000 euros que se destinaban en los presupuestos de promoción del turismo a la dinamización económica de la comarca de Cervera y la apertura del Balneario de La Albotea".

Los regionalistas han informado de que "la eliminación de estos recursos económicos para Cervera se produjo a través de una modificación presupuestaria, número 48/2016, de la que no se informó a los vecinos del municipio ni de la comarca".

La formación regionalista ha lamentado "que no sea la primera vez que se incluyen partidas económicas para Cervera y su comarca, pero a escondidas se eliminen, no se inviertan o se pierdan".

Desde el PR+ destacan que estos 100.000 euros "eran muy importantes para dinamizar Cervera y también sus barrios en materia turística y de dinamización".

Lamentan que Cervera y toda la comarca "esté perdiendo población a unos ritmos más que preocupantes y sin embargo se recorten recursos económicos así como materiales y personales".

El portavoz regionalista en Cervera del Río Alhama, José Antonio Remón, ha manifestado que "no podemos entender que el Gobierno retira recursos y el Ayuntamiento calla y no dice nada". El portavoz de PR+ ha lamentado que "en Cervera no se haga nada por dinamizar el turismo, cuando existen recursos evidentes y se siga manteniendo cerrado el Balneario de La Albotea del que hablan muchos determinados partidos y luego todo sigue igual".

Finalmente, José Antonio Remón ha pedido explicaciones tanto "al Gobierno de La Rioja como al Ayuntamiento de Cervera por la retirada de estos 100.000 euros y que expliquen a los vecinos las razones para dejarlos sin recursos".