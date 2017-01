El PR+ pide una línea municipal de crédito para cubrir retrasos en pagos del Fogasa

Etiquetas

El concejal del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha reclamado este martes que el Consistorio "abra una línea de crédito para los logroñeses que se vean afectados por una situación de desamparo económico, debido al retraso en el pago de la indemnización correspondiente por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)".

Así lo va a reclamar en una moción que presentará al pleno municipal de enero, que se prevé celebrar este próximo jueves 12. Antoñanzas ha expuesto, como argumentación, las cifras conocidas hace unos días sobre la tasa de población en riesgo de pobreza, "unos datos que a mi me preocupan y que entiendo que no podemos permitirnos".

De este modo, ha subrayado que, "según el INE, el 17,8% de los 151.344 habitantes de Logroño se encuentra en riesgo de pobreza, lo que supone que estemos hablando de 26.939 logroñeses con problemas de falta de ingresos" y ha incidido en que "tenemos la tasa más alta de riesgo de pobreza de las capitales de nuestro entorno, sólo superada por Soria".

El edil ha afirmado que "ya no es solo una percepción que podamos tener observando a nuestro alrededor, a nuestros amigos o a nuestras familias, sino que ya el INE, lamentablemente, certifica que la situación económica de muchos logroñeses es de pobreza".

Antoñanzas ha recalcado que "esta propuesta nace con la voluntad de tratar de facilitar la vida de algunos logroñeses y sin un coste económico para el Ayuntamiento, ya que el dinero se recupera". Como ha recordado, "vecinos de Logroño han tenido que recurrir al Fogasa para reclamar el pago de las indemnizaciones o salarios que les correspondían y a los que sus empresas no han hecho frente".

Según sus datos, "muchas de esas personas afectadas, a fecha de hoy, siguen sin haber recibido el pago por parte del Fogasa", ya que, "debido a fallos en el sistema y a la burocracia de las Administraciones Públicas, hemos tenido constancia de que existen casos de logroñeses que sufren situaciones complicadas debido a retrasos en el pago".

Aunque, según la ley, el plazo de pago del Fogasa está establecido en tres meses sin excepción, "pero debido al incremento de personas que han tenido que recurrir al Fogasa para recibir sus salarios e indemnizaciones en los últimos años, la entidad se ha visto desbordada y acumula meses de retraso en numerosos expedientes".

En ese sentido, para Antoñanzas, "se dan situaciones de personas que no cobran en varios meses, aún correspondiéndoles". Por lo tanto, "en ocasiones, se generan casos de familias que no pueden hacer frente a sus compromisos de gastos corrientes, como hipotecas, pagos de servicios básicos, etc. y hemos tenido constancia de que existen casos de personas que sufren situaciones complicadas".

A su juicio, "para las personas que padecen esta situación, el acceso a un crédito bancario es muy complicado, precisamente por la misma situación laboral en la que se encuentran". Sin embargo, ha apuntado que "el Ayuntamiento puede acceder a mejores condiciones de solicitud de un crédito que estas personas, que acaban pagando descubiertos al 29%".

Desde el Partido Riojano, "entendemos que, como Administración Pública más cercana al ciudadano, debemos velar por las necesidades básicas de nuestros vecinos, por su bienestar y tratar de paliar aquellas situaciones de penuria económica que se puedan producir en la ciudad", ha manifestado el regionalista.

Por todo ello, "pediremos que el Ayuntamiento abra una línea de crédito para los logroñeses que se vean afectados por esta situación de falta de ingresos, otorgando un adelanto económico, sin intereses, de la indemnización que les corresponde, a aquellas personas que pudieran documentar la situación de desamparo económico por el retraso en el pago por parte del Fogasa, siempre y cuando se garantice el cien por cien de la recuperación del crédito por parte del Ayuntamiento".

El concejal del Partido Riojano ha concluido explicando que "estamos hablando de un dinero circulante, que va de la caja del Ayuntamiento al ciudadano de Logroño y que entra otra vez en la caja en el momento en el que paga el Fogasa, para volver a iniciar el ciclo". Por eso, lo ha definido como "dinero circulante".