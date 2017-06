ADICAE PRESENTA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL LAS MEDIDAS PARA DEFENDER A LOS PEQUEÑOS ACCIONISTAS DEL POPULAR

Etiquetas

Adicae presentó este lunes ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la actuación del Fondo de Reestructuración ante el Banco Popular con la que pretende conseguir “anular los efectos de la maniobra perpetrada mediante el FROB y que provocó la pérdida del patrimonio a 300.000 pequeños ahorradores-inversores”.Ante esta medida, Adicae señaló que el FROB tendrá que poner a disposición de la asociación el expediente administrativo que fundamentó la conocida resolución, a efectos de continuar el procedimiento. Las consecuencias de esta anulación supondría el restablecimiento total de la situación de los pequeños accionistas a la previa de la actuación del FROB y la obligación del estudio de nuevas alternativas que no desembocasen en la pérdida total de los ahorros por parte de los pequeños inversores. En los próximos días se iniciarán también medidas contra el Junta Única de Resolución (JUR) junto a demás acciones penales y civiles contra el propio Banco Popular y otros. En el contencioso administrativo presentado hoy por Adicae se denuncia que “el proceso de subasta seguido por el FROB en base a la habilitación concedida por la JUR no fue correcto ni lo transparente que en atención a lo dispuesta en la misma resolución debía haber sido” y que “se confirieron ventajas a la entidad que a la que a la postre resultó adjudicataria”. Las medidas que Adicae ha concretado este mismo lunes aún no han sido abordadas por parte de ninguna asociación, particular o bufete de abogados y son precisamente las que conllevarían el restablecimiento total del pequeño-ahorrador-inversor y a la completa prevención futura ante crisis de otras entidades. Adicae explicó que hubiese planteado en dicho contencioso presentado hoy en la Audiencia Nacional, medidas cautelares cuya consecuencia sería la paralización inmediata de los efectos de la actuación del FROB, sin embargo la asociación “no tiene capacidad económica para asumir la fianza que se solicita ya que para un hecho de tal envergadura suponen cifras exorbitantes”. “Dicha cantidad sumaría una cifra similar al total de las pérdidas sufridas por los ahorradores pequeños accionistas de la entidad de Saracho”, aclaró. La asociación ya expresó hace días que una alternativa viable hubiese sido el canje de acciones a las acciones del Banco Santander, lo que hubiese supuesto una pérdida económica considerable por parte de los accionistas del Popular, pero se les habría dado la opción de recuperarlo en el largo plazo. Adicae comentó que las dimensiones del perjuicio de esta crisis son “enormes” para los pequeños ahorradores, ya que casi el 90% del total corresponden a accionistas minoritarios (con menos de 10.000 títulos cada uno), de los cuales, el 80% tenía menos de 4.000 acciones.