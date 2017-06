TVE NIEGA PRESIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA PARA NO EMITIR ‘LA CONSPIRACIÓN’

Etiquetas

TVE no ha programado hasta ahora su producción ‘La conspiración’, sobre el golpe militar del general Moral que desencadenó la Guerra Civil Española, por razones económicas y de programación, pero no porque haya recibido presiones contra su emisión.Lo asegura el presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, en una respuesta a una pregunta escrita del diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto sobre las películas y miniseries relacionadas con la Guerra Civil y la II República financidas por RTVE que la cadena pública tiene pendientes de emisión. Sánchez le explica que están pendientes de programarse el telefilme ‘La conspiración’ y las miniseries ‘3 días de abril’ y ‘Volveremos’. En relación con ‘La conspiración’, Ricardo Sixto le pide pormenores sobre la no emisión de una cinta que costó "un millón de euros", afirma, y que “incomoda a la Iglesia católica, como demuestra el hecho de que se llegara a impedir escenas del rodaje tanto en el interior de la catedral de Pamplona, lugar donde el general golpista se reunió con dirigentes carlistas, como en el exterior de la misma”.El presidente de RTVE afirma que toda producción audiovisual responde a criterios de progamación y también económicos, y en el caso de ‘La conspiración’, “se trata de una obra cuyo propósito de emisión decayó en su momento por el elevado coste que suponía su emisión en plena crisis económica” y “siendo los presupuestos de programación muy inferiores a los de ejercicios anteriores a la crisis, el ritmo de salida de estos productos acumulados ha sido en los últimos ejercicios de una obra por año, aproximadamente”.“Pero al factor económico, determinante desde hace tiempo, se suma el criterio de oportunidad”, añade Sánchez, “y hemos de tener en cuenta que en la actualidad existen otros productos que, por su mayor actualidad, tienen prioridad en la parrilla, sin perjuicio de que, en el futuro, encuentren ocasión con motivo de celebración de un aniversario, una eferméride o cualquier otra circunstancia”.El responsable de la corporación asegura en la respuesta, recogida por Servimedia, que no puede concretar la fecha de emisión, y que, en cualquier caso, “TVE no ha recibido presión alguna“ para que no se produzca su pase. Preguntado por Sixto si existe en TVE una nueva forma de censura bajo la justificación del ahorro, Sánchez le responde: “Los principios que inspiran la programación de RTVE no son otros que prestar, de acuerdo con sus recursos, el mejor servicio a los ciudadanos”.