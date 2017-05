PRESUPUESTOS. EL PSOE CARGA CONTRA MONTORO POR COMPARAR EL GASTO SOCIAL CON “IRSE DE COPAS”

Etiquetas

El portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, criticó este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por comparar el gasto social con “irse de copas”.Saura se refirió a las afirmaciones del ministro de Hacienda y Función Pública en las que pedía el apoyo a los PGE porque son unas cuentas de “transición” y son “los mejores PGE para España” y aludía a la necesidad de huir de la “borrachera de gasto público” que proponen algunos partidos. Saura exigió a Montoro que explique a los pensionistas que tendrán una "pensión de miseria" porque subirán un 0,25% mientras el IPC sube más de un 2%. Ante los periodistas, el diputado socialista señaló que no están de acuerdo con las cuentas presentadas por el Gobierno porque el “ajuste viene 100% por el lado del gasto social, no por los ingresos”. De esta manera, indicó que no están a favor porque con este Presupuesto el crecimiento económico no llega a la mayoría de la gente, sino que “los que más han contribuido a la hora de sacar a España de la situación económica” son los que “tienen que seguir pagando el ajuste”.Por ello, Saura entiende que el PP termina “sacando la patita” y demostrando que las medidas que toman no son por la crisis sino por la “ideología de la derecha en España”, porque “ahora que los datos macroeconómicos son mejores” el “ajuste viene por el lado social” hasta situarlo a niveles de “uno de los más bajos de la Unión Europea”. El portavoz socialista remarcó que el “ajuste” en España hasta 2020, “va a venir por el dato del gasto publico y del gasto social, exclusivamente”.