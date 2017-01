PSOE-A valora el Pacto Andaluz por la Industria que hará que Andalucía sea "referente de empleo" en los próximos años

Etiquetas

Conejo exige al Ejecutivo del PP que "mire al sur" y demanda "el mismo trato" para la región andaluza que con Galicia o el levante

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, ha valorado el Pacto Andaluz por la Industria y ha destacado que el Ejecutivo autonómico, de la mano de sindicatos y empresarios "vamos a trabajar para que la industria sea referente del empleo de Andalucía en los próximos años".

"Este sector tiene que ser clave para la generación de riqueza pero también clave para crear empleo y bienestar colectivo a la comunidad", ha sentenciado.

Conejo ha visitado este martes en Antequera (Málaga) la empresa Cadelmar Gastronomía Mediterránea y sobre el Pacto Andaluz por la Industria, firmado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara; y los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y UGT-A, Carmen Castilla; ha recordado que tiene entre sus objetivos el de movilizar 8.000 millones de euros y la recuperación de niveles de empleo en el sector previos a la crisis.

"Con este pacto del Gobierno andaluz de la mano de los agentes económicos y sociales de Andalucía queremos apostar por recuperar el nivel de empleo previo a la crisis económica y volver a superar los 533.000 ocupados tanto en empresas manufactureras como en la de los servicios avanzados", ha reiterado el dirigente socialista.

En este punto, ha añadido que la crisis generó destrucción de empleo en los diferentes sectores del país y "el objetivo de la Junta es impulsar una serie de acuerdos, programas, iniciativas y de pactos para la generación de empleo de calidad y estable en Andalucía", incidiendo, además, en que "si hay un sector productivo prioritario y clave para la generación de empleo en Andalucía es la industria".

Conejo ha recordado que el documento firmado este pasado lunes plantea elevar el peso de la actividad industrial en la economía andaluza hasta al 18 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB), estando en este momento en el 12,5 por ciento.

"Nos gustaría que acuerdo permitiera más incentivos para la innovación al conjunto de emprendedores y de empresas andaluzas que quieren seguir apostando generar empleo o poner en marcha nuevos proyectos industriales en los próximos años", ha subrayado.

Es más, ha indicado que el acuerdo está enmarcado en la estrategia industrial de Andalucía 2020, recordando también que el Gobierno andaluz, junto con los sindicatos y empresarios tienen "un proyecto ambicioso dentro de Andalucía 2020 para conseguir que la Comunidad sea de emprendimiento, que genere oportunidades para la generación de empleo y para que el empleo venga de la mano de empresas y empresarios andaluces".

Al respecto, ha dicho que "somos conscientes de que Andalucía tenía un déficit en el ámbito del sector industrial con respecto a otros territorios de la UE", por ello, el Ejecutivo andaluz, ha añadido, de la mano de sindicatos y empresarios "vamos a trabajar para que la industria sea el referente del empleo de Andalucía en los próximos años".

"Este sector tiene que ser clave para la generación de riqueza pero también clave para crear empleo y bienestar colectivo a la comunidad", ha dicho.

Al respecto, ha añadido que en los momentos de crisis económica "el sector de la industria es el que mejor resiste y ha resistido la crisis". Así, ha incidido en que el citado sector "es el que ha sido capaz de mantener puestos de trabajo cuando hemos pasado los peores años de crisis económica".

Por ello, ha abogado por "cambiar en Andalucía nuestro modelo productivo para que apostemos por los sectores que resisten mejor los ciclos de crisis económica como es el de la industria".

"Nuestro objetivo es crear empleo de calidad, para que la recuperación económica sea más justa y llegue al conjunto de los andaluces", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que hay que intentar que la recuperación "la recuperación genere más equidad y sea mas sostenible en el conjunto de la Comunidad autónoma".

Además de que "nos preparemos para que si tenemos que afrontar crisis en el futuro, Andalucía sea capaz de resistirlas de manera mucho más eficaz que en esta última etapa".

"Somos conscientes que la crisis económica que hemos pasado en estos últimos años debe suponer una reflexión colectiva de sindicatos, empresarios y la administración pública para cambiar todo aquello que sea necesario para que en un futuro próximo no volvamos a tener los mismos efectos que en los últimos años".

ANDALUCÍA "PREPARADA"

Para Conejo, Andalucía "está preparada y tiene los ingredientes adecuados para competir en el ámbito del sector industrial de la UE", ya que "somos uno de los territorios mejor preparados y con mejores condiciones de toda Europa".

"Tenemos la capacidad, potencialidad y cualificación para ser uno de los destinos industriales del sur de Europa y por eso queremos que las empresas industriales y sus auxiliares ubicadas en Andalucía sigan apostando por el emprendimiento en nuestra tierra", subrayando, además, que la región tiene "ubicación estratégica" que sirve de puente entre Europa y África, además de "una extensa red de infraestructuras de movilidad que permiten ser competitivos en el ámbito de la logística".

CORREDOR FERROVIARIO E INVERSIONES

Por otro lado, Conejo ha exigido también al Gobierno central que impulse el corredor ferroviario entre Bobadilla (Antequera) y Algeciras (Cádiz), asegurando que "no es de recibo" que en pleno siglo XXI las conexiones sean "de tercera categoría entre el puerto más importante de España y la red ferroviaria de la UE".

A su juicio, en el marco de este acuerdo sobre la industria, "es necesario que todas las administraciones públicas colaboremos para que se lleve a cabo". Por ello, ha anunciado una ofensiva institucional para que el Gobierno central "mire al sur, a Andalucía, y tenga la financiación que le corresponde".

También ha aludido el socialista a las inversiones del Ejecutivo en Galicia y el levante del país en materia de alta velocidad, reclamando que se trate de igual manera a Andalucía. "Siempre hemos respetado que el Gobierno garantice conexiones ferroviarias al conjunto de comunidades autónomas, somos solidarios, pero de la misma manera que aplaudimos y respetamos esa inversión en Galicia para que tengan unas comunicaciones dignas, exigimos y reivindicamos que se trate de la misma manera a los andaluces", ha sostenido.

"En estos últimos años hemos visto que el Gobierno miraba a Galicia mientras discriminaba a Andalucía. En estos seis años con el PP apenas se ha destinado inversión para mejorar la alta velocidad y los corredores ferroviarios de Andalucía. Se ha mimado a Galicia y al levante español mientras se discriminaba y marginaba a los andaluces", ha incidido.

En este punto, ha puesto como ejemplo las conexiones de alta velocidad a Almería, "que están paradas"; Granada, "que lleva 12 meses aislada, sin comunicación ferroviaria"; o el corredor Bobadilla-Algeciras, "que no ha tenido ni una inversión en seis años".

También se ha referido el número tres del PSOE-A a la "mala noticia" para Granada y Almería, después de que la Comisión Europea "haya aparcado el proyecto de comunicación de alta velocidad para ambas ciudades". Por ello, ha exigido al Ejecutivo del PP que trabaje para "rectificar" ese anuncio de Europa.

"Los andaluces no vamos a permitir que se siga agravando a nuestra tierra. Los millones de ciudadanos que viven allí --en Granada o Antequera-- no pueden quedar aislados porque haya un Gobierno insensible", ha manifestado, y ha añadido que no quieren confrontación con otros territorios sino "que se hagan inversiones en Galicia, en el levante pero también en Andalucía. No queremos ser ni más ni menos que los gallegos, queremos el mismo trato".