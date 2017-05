Page aboga por aprovechar el Canal de Panamá para captar el mercado del otro lado y corregir desequilibrio territorial

Etiquetas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado este viernes por aprovechar como país el cambio de circulación del Canal de Panamá para entrar en el mercado que existe "al otro lado", y captar desde Sines (Portugal) "todo el flujo de comunicación del nuevo mercado de barcos mercantes", y corregir así el "desequilibrio territorial estructural" que ha motivado el hecho de que España durante años mirase sólo a Europa.

"Uno de los grandes problemas que yo diviso como reto del país" y que se evidencia, a su juicio, en zonas como Talavera de la Reina (Toledo) y Almadén (Ciudad Real), es que España "entendió que nuestra gran salida era mirar a Europa", y la crisis ha hecho que "importantes bolsas de población empiecen a emigrar del oeste al este", ha señalado el responsable autonómico, que se ha mostrado convencido, sin embargo, de que "no podemos pensar que hacia el Atlántico no hay perspectiva".

En la inauguración en Toledo de la jornada 'Desafíos en la industria y la economía de Castilla-La Mancha', organizada por el diario Expansión con motivo de su XXX Aniversario, García-Page ha abundado en que "uno de los grandes problemas" que divisa como "reto" del país está en ese desequilibrio territorial que existe entre el oeste y el este. "Si España se pone a mirar al Mediterráneo es evidente qué parte del cuerpo le está dando al Atlántico", ha ejemplificado.

De ahí que el responsable autonómico vea "cierta perspectiva de mercado como país" en ese cambio que se va a producir en la circulación del Canal de Panamá, con la que se abren "otras perspectivas económicas" debido a los cambios que van a surgir en el transporte de mercancías, y un nuevo "eje comercial de América con Europa".

García-Page ha repasado durante su intervención algunos de los retos a los que se enfrenta la región, entre los que ha citado la "normalidad y estabilidad institucional", seguro de que "hoy, más allá de todos los problemas que podemos tener se han calmado mucho las cosas", gracias a que en muchos sitios "estamos reconstruyendo", y siendo consciente de que los recortes "no han afectado a todos por igual" y que la salida de la crisis "está empezando a tener parámetros de injusticia".

"PODAR, NO TALAR"

Al respecto ha presumido de ser el responsable máximo del gobierno "que más pactado tiene su plan de trabajo para los próximos años con sindicatos y empresarios", en base a dos aspectos esenciales como son "no hacer barbaridades en el ámbito fiscal y no incrementar la presión fiscal afectada a la actividad económica", y "podar, que no talar," un conjunto de "disposiciones normativas que más que impedir, desaniman, o no facilitan" la labor emprendedora.

A ello hay que sumar una "política de ayudas y estímulos" que han hecho que esta sea la región "que más márgenes de ayuda puede facilitar a un empresario que quiere establecerse", y que está "al máximo de lo que se permite en conjunto del país". De hecho, ha asegurado que desde hace dos años no dejan de recibir "a multitud de empresarios de distinto tamaño que se acercan con mucho interés para ubicarse en la Comunidad Autónoma".

Igualmente, ha hecho referencia al cumplimiento del déficit por parte de la Comunidad Autónoma, aunque la estadística de la que se fía "es de la que llega día a día", y pese a que no lo comparte porque "carga en las comunidades autónomas un peso desproporcionado". García-Page ha criticado, en este punto, el "mercadeo en materia presupuestaria" que se está dando para desbloquear los Presupuestos Generales del Estado, pero siendo consciente de que hay que "celebrar" ese presupuesto "porque la alternativa es mucho más grave".

Aún así, ha insistido en que el modelo actual "no se puede cronificar y generalizar, porque si no, no vamos a tener nunca un arreglo desde el punto de vista económico". "Si la aspiración de todo el mundo es tener su propio cupo aquí nos queda residual", ha precisado, convencido de que hay que "impedir que esto, a la chita callando, pueda terminar pasando en una España donde se ha visto ruptura de su cohesión social y territorial".

EL ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES, UN DERECHO

Volviendo a la región, ha adelantado su intención de "retomar no tardando" un proyecto "importante para el medio y largo plazo" que es el de considerar el acceso a las telecomunicaciones como un "derecho puente para que sean verdad otros derechos", y ha instando a que este debate lo aborde el Estado, pues "o nos tomamos muy en serio la universalidad del derecho a las comunicaciones" o se abrirá una brecha digital "verdaderamente peligrosa".

Emiliano García-Page ha concluido asegurando que tiene una "percepción muy positiva" que le hace "estar contento" sobre la situación económica de la región, donde "creo que tenemos las velas despegadas para aprovechar todos los vientos que están viniendo y puedan venir en el futuro y que tienen que ver con la capacidad de acoger la iniciativa empresarial, la que ya estaba y la que viene de fuera".

Al acto, junto a la directora de Expansión, Ana Isabel Pereda, y el presidente de Caja Rural, Javier López, han acudido la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás; el director general de Caja Rural, Víctor Manuel Martín, junto a responsables de la Universidad regional y el mundo empresarial de la Comunidad Autónoma, a quienes el presidente regional ha pedido ayuda para ir "en la misma dirección".