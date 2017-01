Pedro Antonio Sánchez planteará en la Conferencia de Presidentes la necesidad de reformar del sistema de financiación

Etiquetas

El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, ha anunciado que planteará en la Conferencia de Presidentes la "necesidad" de reformar de forma "urgente" el sistema de financiación, hará hincapié en la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento invirtiendo en investigación, en educación, en ciencia y en conocimiento, y aprovechará su intervención para hablar de agua, entre otros asuntos.

En un contacto con los medios de comunicación, Sánchez ha destacado que el giro "más pragmático" que se ha dado a la Conferencia de Presidentes "va a tener mejores resultados", ya que han habido reuniones preparatorias y se va a hablar de cosas "más concretas".

En ese sentido, Sánchez ha destacado que la Región ha hecho una labor "importante", en primer lugar, exigiendo que la reforma del sistema de financiación "esté incluida en esta reunión", tal y como está finalmente. Además, considera previsible un acuerdo para impulsar definitivamente los trabajos de esa reforma.

De la misma forma, Sánchez ha puesto en valor el trabajo realizado por el Gobierno murciano en la eliminación de la tasa de reposición para la convocatoria de plazas, puesto que fue la primera comunidad en proponerlo. "Es cierto que lo empezamos pidiendo para temas de seguridad, de extinción de incendios y emergencias, pero también abrimos la puerta a otros ámbitos y parece que también vamos a avanzar en eso", ha avanzado.

A este respecto, Sánchez se ha mostrado "optimista" respecto a la Conferencia de Presidentes, puesto que "hay más de una decena de acuerdos previstos en el ámbito social o económico". Además, ha destacado que los temas importantes para la Región que compartimos con el interés general del Estado "van a estar presentes" en la Conferencia.

REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

En primer lugar, Sánchez ha explicado que tratará en su intervención la urgencia de "abordar con inmediatez la reforma del modelo de financiación para que los españoles vivamos donde vivamos recibamos el mismo trato y la misma financiación del Estado". Murcia, añade, "está discriminada y esto se tiene que acabar ya".

En segundo lugar, ha explicado que va reivindicar el papel de la Conferencia de Presidentes en una legislatura en la que "no solo en el Congreso y en el Senado hay que discutir y debatir las prioridades". En concreto, ha reclamado que él, como presidente del Gobierno regional, representa a un millón y medio de personas "que nos sentimos españoles y murcianos", por lo que "también tenemos que codecidir".

Por tanto, cree que la Conferencia de Presidentes, en el ámbito del Senado, "debe ser también un foro de debate político en los temas clave que nos afectan a todos, porque todos representamos a gente y tenemos que defender sus intereses generales", según ha precisado.

En tercer lugar, Sánchez va a defender durante su intervención en la Conferencia de Presidentes la necesidad de "tomar en serio un cambio de modelo y que haya un crecimiento "más sostenido y sólido", dado que "parece que estamos en un momento de recuperación".

"Si queremos realmente tomar en serio el cambio de modelo, ahora es el momento de invertir en conocimiento, en talento y en recuperar la inversión en investigación, porque si no, volveremos a tener los pies de barro", ha advertido el presidente del Gobierno murciano.

En este sentido, Sánchez va a aprovechar su intervención para reivindicar "la recuperación de la inversión en ciencia, investigación, en talento y en conocimiento", junto a la recuperación económica.

"Estamos en una economía mundial del conocimiento, y ese tiene que ser el valor añadido del país", según Sánchez. El objetivo es que, cuando vengan "mal dadas" y un "futuro turbio", tengamos "una fortaleza que en esta última crisis no hemos tenido, que es la del talento y la del conocimiento".

Porque esa fortaleza "es la que nos da competitividad y valor añadido, y eso se hace también con inversión pública en investigación, en educación, en ciencia y en conocimiento", ha reclamado.

PROBLEMÁTICA CON EL AGUA

Por otra parte, Sánchez ha avanzado que también planteará en su intervención que el problema del agua y del déficit hídrico "es un tema que hay que poner sobre la mesa del Estado". De hecho, cree que también se tiene que abordar "tanto en el Congreso como en el Senado".

"Estamos hablando de la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas, y estamos intentando llevar cuestiones que nos afectan a todos", ha señalado Sánchez, quien reconoce que, al menos, la mitad de España no tiene este tema como propio, pero va a intentar aprovechar su intervención para sacarlo a la luz.

Al ser preguntado por la puesta en marcha del Círculo por el Agua, entidad que aúna a universidades, productores y gestores del agua de todo el levante español, Sánchez ha valorado positivamente la iniciativa.

"Me parece bien todo lo que sea unión, defensa desde esa unidad para reivindicar soluciones para todos, y es no quitar nada a nadie, sino garantizar el agua para todos", ha señalado Sánchez, quien ha garantizado que "todo el que trabaje en esa dirección encontrará el apoyo de la Región".

"Sea quien sea, quien venga a sumar, a exigir y a aportar soluciones y reivindicaciones desde la unidad, esa es la línea de trabajo que tenemos nosotros, eso es lo que hace falta", ha valorado Sánchez. "No hace falta gente que venga con el 'no', sino gente que venga a trabajar, y eso es lo que hicieron ayer regantes de Murcia, Alicante y Almería", ha insistido.

"Eso es lo que necesitamos, gente que reme a favor, y que no se queden en el 'no' o en la crítica, o algunos que se niegan hasta a sentarse para no molestar a sus jefes de Madrid", ha concluido.