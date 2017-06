El Proyecto de Datos Abiertos de Castilla-La Mancha entrará en funcionamiento en un mes

Etiquetas

El Proyecto de Datos Abiertos de Castilla-La Mancha, referidos a los documentos que en poder de las administraciones y organismos del sector público puedan ser usados por personas físicas o jurídicas, entrará en funcionamiento dentro de un mes.

Así consta en el Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno, con fecha del 30 de mayo, que publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Según recoge Europa Press, el objeto es poner a disposición de la ciudadanía la información pública de la que dispone la Administración regional en unos formatos accesibles y establecer las condiciones necesarias para que los datos que se publican sean reutilizables habilitando un espacio específico denominado 'Datos Abiertos de Castilla-La Mancha' en el Portal institucional de Transparencia, que ha de recoger el conjunto de datos públicos que la Administración regional pondrá a libre disposición de los ciudadanos.

Con la publicación de los datos abiertos se persigue potenciar la transparencia administrativa y, con ella, la posibilidad de generar confianza en las instituciones y la exigencia de rendición de cuentas por los ciudadanos. En segundo término, se busca que tanto ciudadanos como empresas puedan utilizar los datos abiertos para su consulta, para enriquecerlos con nuevos datos, o para generar aplicaciones y servicios con los mismos, generando con ellos conocimiento, actividad económica, crecimiento y empleo.

Los Datos Abiertos, definidos en la Ley de 15 de diciembre de 2016 de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, son aquellos que están en formatos legibles por máquina y reutilizables que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría y entendiéndose como reutilización el uso de documentos que obran en poder de las administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública y que el mismo no esté sujeto a las limitaciones establecidas legalmente.

Estos datos han de ubicarse en un espacio habilitado para ellos en el Portal de Transparencia, a través del Catálogo de Datos Abiertos de Castilla-La Mancha. Asimismo, para que los datos contenidos en el Catálogo sean fácilmente accesibles, resulta necesario que éste sea compatible con los estándares de referencia existentes para el análisis e intercambio de datos.

Por temas, los que se pondrán a disposición en la fase inicial del proyecto hacen referencia a ciencia y tecnología, comercio, cultura, demografía, economía, educación, empleo, energía, hacienda, industria, legislación y justicia, medio ambiente, medio rural, salud, sector público, seguridad, transporte, turismo o urbanismo, entre otros.