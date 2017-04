RAJOY CREE QUE EL ACUERDO UE-MERCOSUR ESTÁ “MÁS CERCA QUE NUNCA”

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró este martes convencido de que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Mercosur está “más cerca que nunca” y, por tanto, pidió acelerar las negociaciones para que se cierre en 2017. “España está haciendo todo lo posible para agilizarlo”, aseguró.El jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos al inaugurar en São Paulo (Brasil) un encuentro empresarial entre ambos países, poco antes de viajar a Montevideo (Uruguay) para ofrecer una recepción a la colectividad española. “El acuerdo de asociación UE-Mercosur creo que está más cerca que nunca y, por tanto, debemos acelerar las negociaciones para lograr cerrar un acuerdo político en 2017”, señaló, antes de valorar que este convenio mejorará la vida de ambos bloques, ya que facilitará las relaciones de las empresas y lanzará un “mensaje positivo” de colaboración.En este punto, señaló que los acuerdos “amplios y mutuamente beneficiosos” son el “mejor instrumento” para garantizar el crecimiento y la prosperidad mundial. Abundó en que España apuesta por Brasil y pidió eliminar las trabas conjuntamente para poder ahondar en los intercambios comerciales, las inversiones y los lazos que nos unen.Dicho esto, afirmó que no se puede entender el panorama geopolítico actual sin Brasil, que es “una gran potencia emergente” a la que animó a continuar con las reformas, ya que “son necesarias siempre para conseguir una economía más competitiva”. “Las reformas son necesarias siempre porque lo he vivido”, insistió.Puso el caso español como ejemplo de que el crecimiento se puede traducir en una “intensa” creación de empleo. No obstante, reconoció que siempre que se hacen reformas estructurales hay detractores, aunque añadió que uno tiene que hacer “lo que tiene la seguridad que debe hacer”. Remarcó que ahora la economía española crece sin necesidad de endeudarse y, “como no podía ser de otra manera”, en este ámbito es “clave” la transformación de la cultura empresarial, que ahora es más consciente que nunca de las “oportunidades” del sector exterior en un mundo globalizado.Así las cosas, el presidente del Gobierno subrayó que Brasil es y seguirá siendo un socio “prioritario” para España y agregó que “hay margen para que nuestras relaciones económicas y comerciales sigan intensificándose en los próximos años”. “Por mi parte estoy claramente comprometido para profundizar las relaciones”, añadió.Por último, deseó “toda la suerte” a este país. “Estamos seguros de que la va a tener, porque la suerte hay que buscarla y quien toma decisiones y trabaja en serio la encuentra siempre”, remachó el jefe del Ejecutivo ante los empresarios brasileños.