EL 84% DE LA RECAUDACIÓN VÍA IMPUESTOS EN ESPAÑA PROCEDE DE LAS FAMILIAS, SEGÚN OXFAM INTERMÓN

- Las empresas aportan solo el 13%. El 84% de la recaudación fiscal del Estado español en 2016 procedía de las familias, mientras que las empresas aportaron solo el 13%, según Oxfam Intermón. En 2007, el esfuerzo fiscal de los hogares representó el 75% del total recaudado, y el de las empresas, el 22%.Así lo declaró este lunes la responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz, en la presentación de dos informes sobre desigualdad económica en España y en el mundo publicados hoy de cara a la cumbre de Davos.Según Ruiz, en 2016 la recaudación del Impuesto de Sociedades había caído un 58% respecto a niveles previos a la crisis, y la evolución del peso de los impuestos de las familias sobre el total de la recaudación fiscal demuestra cómo el sistema incrementa la desigualdad y fomenta la concentración de la riqueza.En España, solo tres personas poseen la misma riqueza que el 30% más pobre del país, mientras que a nivel mundial ocho fortunas acumulan los mismos recursos que el 50% más pobre (3.600 millones de personas).La brecha se ha agravado además durante los años de crisis, pues mientras las tres personas más ricas de España han aumentado sus recursos un 3%, las más pobres los vieron caer en un 30%.La misma tendencia se aprecia a nivel mundial, y es que “como resultado de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis, los pobres son cada vez más pobres”, indicó Ruiz.En su opinión, esto se debe a que el sistema impositivo se centra sobre todo en las rentas del trabajo y en figuras regresivas sobre el consumo, que “afectan a todos por igual”.Esto resulta “especialmente preocupante en España”, donde las rentas del capital y los dividendos empresariales apenas cotizan, de suerte que la redistribución de riqueza se lleva a cabo a través de la inversión pública, y no mediante una política fiscal progresiva.Muchas políticas de protección social además “están mal enfocadas”, agregó, “pues no llegan a las personas que más las necesitan”.La mayor parte del gasto social corresponde al pago de subsidios por desempleo y pensiones, y una parte muy importante de población vulnerable (parados de larga duración, inmigrantes sin papeles, víctimas de violencia…) no tienen acceso a ellos, detalló.Criticó que ciertas ayudas se conceden de forma universal, con independencia de la renta, y que otras muchas se articulan a través de bonificaciones fiscales, “cuando aquellas personas que ganan menos de 12.000 euros al año, precisamente las más necesitadas, no hacen la declaración de la Renta y, por tanto, no se benefician de ellas”.PROPUESTASPor su parte, la responsable de Relaciones Institucionales y Contenidos de Oxfam Intermón, Lara Contreras, subrayó que "un 13% de los trabajadores españoles viven en situación de pobreza, que la brecha salarial entre hombres y mujeres supera el 20% y que la recaudación fiscal de nuestro país es seis puntos inferior a la media de la Unión Europea”.Para corregir este desequilibrio y contribuir a una economía más equitativa, propuso una reforma fiscal que aumente los impuestos sobre las rentas del capital y los dividendos.También defendió que el sueldo más alto de una empresa no supere en más de 10 veces el salario medio de la plantilla, e instó a las administraciones a premiar mediante contratación pública a dichas compañías.De igual manera, Contreras abogó por que también se premie a las empresas que no muevan capitales desde paraísos fiscales.De cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ruiz pidió revertir los recortes y aumentar en un 7 y un 7,3%, respectivamente, la inversión en educación y sanidad.También reclamó incrementar un 4% los fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo durante la presente legislatura y garantizar unos ingresos mínimos por ley a toda la población.En este sentido, recordó al Gobierno y a los grupos parlamentarios sus programas electorales, para que "desde el Ejecutivo o desde el Parlamento impulsen los cambios necesarios”.