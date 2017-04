1 MAYO. TOXO RECLAMA UN “SÓLIDO” PAQUETE DE MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN PARA “BLINDAR” LA DEMOCRACIA

Etiquetas

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, urge a poner en marcha un “sólido paquete de medidas contra la corrupción, que trasciendan al mero acuerdo político de coyuntura” y que sirva para “blindar” la democracia de corruptos y corruptores y de los resquicios legales que toleran estas prácticas.En un artículo con motivo del Primero de Mayo, Toxo carga contra los casos de corrupción, que se encuentran en una “escalada peligrosa, muy peligrosa, para el Partido Popular” porque “no está solo en juego la honestidad y enriquecimiento ilegal de tal o cual dirigente” sino que “se estrecha el cerco a un partido y a sectores muy sensibles del Estado controlados por ese partido”.“CCOO no niega que se esté produciendo una cierta recuperación”, prosigue Toxo, “lo contrario sería un despropósito”, pero apunta que en lo que debe centrarse el debate es en “cómo salimos de la crisis”.En este sentido, el líder de CCOO señala tres “realidades contundentes” como es que la recuperación “ha llegado a la cuenta de resultados de las empresas, pero no a los salarios” y apunta que “mientras los salarios no recuperen poder de compra y experimenten subidas netas en los próximos años más cerca del 3% que del 1,5%, la recuperación y salida de la crisis será injusta e inaceptable”.A esto se suma que el empleo es “el más precario de la Unión Europea” y que se ha producido un incremento de la desigualdad social, laboral y de género.“No se puede presumir de recuperación y salida de la crisis en una sociedad en la que disponer de un empleo no garantiza llegar a final de mes”, critica Toxo.Además, “el Gobierno plantea unas cuentas públicas como si de un presupuesto familiar se tratase, renunciando a su capacidad de impulsar la actividad económica”, t añade que “sus objetivos son rebajar el déficit presupuestario, recortando el peso de la iniciativa pública, y crecer sin saldos exteriores negativos, lo que conduce a un escenario de crecimiento débil y de reducción lenta del paro”.Por ello, las reivindicaciones sindicales para este Primero de Mayo se centrarán en exigir más y mejor empleo, otra política económica que haga frente a la desigualdad y combatir una “corrupción galopante” que atraviesa al partido del Gobierno y “amenaza con socavar los cimientos y la credibilidad de algunas instituciones democráticas”.