ING DICE QUE NO SE ROMPERÁ EL ACUERDO QUE PERMITE A SUS CLIENTES SACAR DINERO EN CAJEROS DEL POPULAR

El consejero delegado de ING en España y Portugal, César González-Bueno, se mostró hoy confiado en que “no se va a romper el acuerdo” por el que los clientes de la entidad pueden sacar dinero de los cajeros de Banco Popular, aunque señaló que si el mismo no le interesa al nuevo dueño (Banco Santander) “le interesará a otros”.El acuerdo es “bueno, tiene unos plazos, unos horizontes y como todos los acuerdos se cumplirá; aquí no se tiene que preocupar nadie”, apuntó en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).González-Bueno explicó que el acuerdo es con una sociedad mixta, junto a Crédit Mutuel, en la que el 50% de los cajeros corresponde a Banco Popular. “En principio ahí no hay cambio”, señaló el consejero delegado de ING, para agregar que “cuando lo haya haremos otras cosas”. “No vemos riesgos, es un contrato entre partes, no tiene que estar en peligro por un cambio de propiedad del 50% de la sociedad”, agregó. Además, indicó que “lo que ha conseguido ING es canalizar a sus clientes a los cajeros que sea más convenientes tanto para la entidad como para el individuo”. “Una de las cosas que se ha visto es que eso ha conseguido unos ingresos importantes para el Popular”, por lo que “le va a seguir interesando”. “Si no le interesa al Popular, le interesará a otros”, apuntó. En este sentido, apuntó que si a nadie le interesara quedarse con esos ingresos lo que se estaría produciendo es una práctica “restrictiva de la competencia”. Preguntado por si la concentración que se está produciendo en el sector financiero español puede generar prácticas que restrinjan la competencia, consideró que eso es “imposible”. “Estamos más sujetos a normas, más internacionalizados y somos más conscientes de lo que se puede y no hacer”, apuntó el responsable de ING en España. Además, subrayó que “no es pensable ni razonable que ocurran prácticas restrictivas de las competencia”, algo para lo que aseguró “no hay vocación de hacer”.