ROSELL CREE QUE LA RUPTURA DEL PSOE CON EL TRATADO UE-CANADÁ “NO ES UN TODO O NADA”

Etiquetas

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell, señaló este jueves que la decisión del PSOE de retirar su apoyo al tratado de libre comercio entre Europa y Canadá (CETA) “no debemos valorarla como un todo o nada”.Durante su intervención en el acto de presentación del informe anual ‘Libertad Económica en el Mundo’, Rosell opinó que los socialistas “quieren hacer un análisis técnico, viendo lo que no les acaba de convencer”, por lo que previó que “lo estudiarán y lo volverán a leer y, a partir de ahí, harán un planteamiento”.El responsable de la CEOE manifestó que esta situación se está planteando en muchos países, porque “en el momento en que la UE y EEUU no han sido capaces de tirar para adelante, pues ha afectado muchísimo al tema de Canadá”.En este sentido, indicó que “puede ser una solución, si eso lo interpretamos como una nueva lectura por parte de todos para volver a introducir a EEUU”, pero recalcó que no ve la posición del PSOE como “un todo o nada”.Se mostró a favor de los tratados comerciales y aseguró que en este momento “hay posiciones tácticas” entre EEUU, UE y Canadá, “donde cada uno quiere hacer lecturas para ver desde dónde se pueden tratar los temas”.“Si queremos ir al choque no arreglaremos nada, pero si leemos estos tratados y los mejoramos técnicamente, porque que hay muchas posibilidades de mejora, pues a lo mejor el planteamiento inicial no es tan malo si se mejora rápidamente”, concluyó.