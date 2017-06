ROSELL (CEOE) PIDE TRANSPARENCIA TOTAL PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Etiquetas

- Augura unos datos de empleo en junio "más que espectaculares". El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, destacó este jueves que el “antídoto” contra la corrupción, uno de los “grandes problemas” en España, es la transparencia total.Durante su intervención en el encuentro ‘Food&Drink Summit’ organizado en Madrid por la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), el responsable de CEOE apuntó que la corrupción, el paro, el exceso de legislación y el déficit público son los “grandes problemas” en España.En concreto, consideró que para combatir la corrupción es necesario “transparencia al máximo”; en las empresas “lo estamos haciendo”, pero “también querríamos en las administraciones” el máximo nivel de transparencia.Rosell valoró que el mercado laboral está aportando datos “positivos” y avanzó que las cifras de junio “van a ser más que espectaculares, y no solo por el turismo”.En este sentido, recalcó el objetivo de conseguir que haya más ocupados, porque de esta manera “la situación económica y ambiental de la sociedad española sería mucho mejor”.Del mismo modo, insistió en continuar con las reformas, ya que “nunca es suficiente”, y especialmente en la Administración Pública, donde criticó que “cuando una cosa no funciona, siguen haciendo lo mismo que han hecho”.La legislación fue otra de las cuestiones en las que el presidente de la CEOE incidió, considerando que “hay que hacer menos decretos leyes y hacer más leyes, consensuadas, para medio y largo plazo; no puede ser que estemos cambiando la legislación todos los viernes”.También advirtió del nivel de endeudamiento público, que “ahora lo podemos aguantar porque los tipos de interés han bajado drásticamente, pero eso no va a durar para siempre”, por lo que instó al “combate absoluto del déficit público”.Finalmente, indicó que la mejora en las previsiones de crecimiento de la economía española para este año por parte de los distintos organismos es “tremendamente positivo”, y desde la CEOE “lo que más nos gustaría a los empresarios es que pudiéramos recaudar lo que recaudábamos en Sociedades en 2008”, por lo que pidió dejar a los empresarios que pongan en marcha negocios y “tengan éxito” para poder pagar impuestos.Por su parte, el vicepresidente del Círculo de Empresarios, Matías Rodríguez Inciarte, añadió que aunque “desde el punto de vista político no es el momento para hacer reformas”, dada la configuración del Parlamento, “lo que es importante es no retroceder” en las que se han llevado a cabo.Rodríguez Inciarte, que también es vicepresidente del Banco Santander, señaló que desde el punto de vista del sector financiero, se tiene que lograr más integración empresarial y fuentes de financiación más eficientes, al tiempo que reclamó a los poderes públicos que “dejen actuar” a las empresas y “no entorpezcan” sus movimientos.