Rosell reconoce que hay preocupación por el 'Brexit' y dice que la UE necesita a Reino Unido

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha reconocido este jueves que existe preocupación entre las empresas españolas por la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), aunque confía en que, desde el punto de vista económico, las condiciones del 'Brexit' no sean dañiñas ni para la UE ni para Reino Unido.

En declaraciones a los periodistas en el marco de la visita de los Reyes de España a Reino Unido, donde Rosell ha acudido liderando una delegación de la CEOE, el dirigente empresarial ha deseado que el 'Brexit' no hubiera ocurrido y no descarta que sea un proceso "reversible" porque en política "todo es posible".

"Vamos a ver si es reversible o no, y en el caso de que no lo sea vamos a ver las condiciones para que no afecte negativamente a la UE y a Reino Unido", ha señalado Rosell, que ha hecho hincapié en que las relaciones entre la UE y Reino Unido son "importantísimas".

"Para los empresarios españoles es importantísimo que esté Reino Unido. Si queremos una Europa fuerte y competitiva, con pocos gastos generales, nos es muy necesario el Reino Unido", ha subrayado el presidente de la patronal española, que ha indicado que el 'Brexit' ha supuesto un paso atrás "para todos".

Rosell ha dado mucha relevancia a la relación política entre España y Reino Unido y ha destacado que, en el plano económico, las inversiones españolas en Reino Unido unido han sido espectaculares en las últimas décadas.

