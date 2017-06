JORDI SEVILLA NO CREE QUE PEDRO SÁNCHEZ SEA PRESIDENTE DE GOBIERNO SIN UNAS ELECCIONES ANTES

Etiquetas

El exministro socialista Jordi Sevilla afirmó hoy que no sabe "si será posible, pero sería deseable” que PSOE, Podemos y Ciudadanos conformaran una mayoría alternativa al PP, aunque apuntó que no cree que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, vaya a ser presidente del Gobierno si no hay unas elecciones antes.Así lo indicó durante su participación en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).Según el exministro, “la mayoría de los problemas de España requieren soluciones trasversales, ni de izquierdas ni de derechas”. Además, alertó de que el “mayor riesgo que tiene la economía española es no hacer nada y pensar que está todo hecho”. En este sentido, criticó hoy que se ha instalada un “cierto inmovilismo” y que “no hay grande propuestas de reformas”, para destacar que “ahora que no hay crisis habrá que hacer cosas distintas”.Sevilla señaló que “la crisis ha terminado”, porque después de muchos trimestres con alzas del PIB el debate ahora es si este ejercicio y los próximos España va a crecer al 2%, al 2,5% o al 3%. Por ello, señaló que “ya no tenemos excusas y tenemos que plantearnos en serio algunas de la cuestiones que tenemos encima de la mesa”. En todo caso, aseguró que “la crisis ha terminado, pero los efectos de la crisis y de las políticas que se han tenido que poner en marcha no”, pues hay problemas de deuda, déficit y modelo económico.También consideró que en España “tenemos un sector bancario raro”, con una tasa de morosidad “muy elevada”. A ello se une que da la impresión de que los sistemas financieros, el español y los demás, “no saben ser rentables” con tipos de interés bajos. De esta manera, subrayó que es “muy optimista” con respecto al crecimiento del PIB y la creación de empleo este año, aunque es “pesimista” en que eso “sirva para alterar sustancialmente las consecuencias de la crisis”. Preguntado por el nuevo equipo económico de Pedro Sánchez, tras asumir la Secretaría General del PSOE, aseguró que “lo van a hacer bien, no tengo ninguna duda; va a ser capaz de ofrecer soluciones”.