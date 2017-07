LINDE SOSTIENE QUE HUBIERA HABIDO “UN DESASTRE ABSOLUTO Y UNA HECATOMBE ECONÓMICA” SIN RESCATE A LA BANCA

Etiquetas

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, defendió este miércoles que aunque no se recupere nada más de los 60.000 millones de euros del rescate bancario será mejor que lo que hubiera ocurrido si no se hubiera rescatado a las entidades financieras, que dijo habría sido “un desastre absoluto y una hecatombe económica”.Así se expresó Linde en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el rescate a las cajas de ahorro, donde el gobernador presentó el ‘Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014’ publicado a mediados del pasado mes de junio.“Nunca se menciona cuál era la alternativa a no rescatar”, afirmó Linde en referencia a las críticas por el coste de esa medida, y se mostró seguro de que de no haber actuado el impacto en el PIB, en los depositantes y en el empleo hubiera sido “muchísimo mayor”.“Lo que de verdad va a costar al final no lo sabemos”, admitió el gobernador, quien explicó que, entre otras cosas, todavía hay que saber cómo va a vender el Estado sus propiedades bancarias.Además, defendió que en estos momentos, el coste medido en porcentaje de deuda se sitúa en el 4,6%, cifra similar al de la media de la Unión Europea, aunque en términos de PIB sea dos puntos superior. En todo caso, dejó claro que es importante conocer el coste final del rescate. “Es algo lógico que hay que hacer”, sentenció.