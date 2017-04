EL 'TRAMABUS' DE PODEMOS NO ES ACCESIBLE PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD

Etiquetas

El 'TramaBus' de Podemos que recorrerá las calles de las principales ciudades españolas para hacer visibles las conexiones de la corrupción y las complicidades entre el poder político y entramados económicos y financieros no es accesible para personas con problemas de movilidad.La idea de Podemos es que los ciudadanos puedan subir a ese autobús en cualquiera de sus paradas y recorrer los puntos geográficos clave para entender, gracias a las explicaciones de una persona que también irá a bordo, esas conexiones.El objetivo es generar conciencia sobre la necesidad de "desinfectar" las instituciones de "parásitos" que las ocupan en su propio beneficio, según explicó en la primera ruta por Madrid el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.INACCESIBLE Sin embargo, fuentes de Podemos explicaron a Servimedia que se trata de un vehículo antiguo que han alquilado con esa finalidad y que está construido antes de que se incluyeran elementos de accesibilidad, por lo que, por ejemplo, personas en silla de ruedas no pueden subir al 'TramaBus'. El autobús, cubierto con los rostros dibujados de los principales protagonistas de esa "trama", circuló este lunes por primera vez por Madrid con paradas en las sedes de empresas como Endesa, Iberdrola, ACS, FCC o Black Rock y también en la sede del PP en la calle de Génova, el Banco de España o el Congreso de los Diputados, en una ruta mediática de unas tres horas narrada en directo a través de las redes sociales. A bordo iban periodistas que seguían las explicaciones de Iglesias y también de la portavoz parlamentaria, Irene Montero, y del sociólogo Rubén Juste, que ha analizado esas conexiones de forma detallada. El 'TramaBus' hará ese recorrido para poner de manifiesto todas esas conexiones de forma que los ciudadanos puedan conectar los casos de corrupción con la impunidad de sus responsables y con la crisis económica que ha empeorado sus condiciones de vida. Ha empezado por Madrid pero la idea es que recorra otras ciudades con ese mismo objetivo.SEGUIR EL HILO Los dirigentes de Podemos denuncian que, a pesar de que toda la información es pública y se pueda encontrar en Internet, es prácticamente imposible "seguir el hilo" que la conecta y que demuestra que no son casos aislados, sino que forman parte de una gran trama diseñada desde el poder político. Conocer la línea de ese poder, aseguró Montero, ya es una "propuesta en sí" para poder hacer efectivas políticas públicas que eviten la existencia de esa trama de "privilegiados que están parasitando" la acción pública para perjudicar a los ciudadanos con tal de "llevárselo crudo".