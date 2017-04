EL 'TRAMABUS' DE PODEMOS RECORRERÁ ESPAÑA PARA "DESINFECTARLA" DE "PARÁSITOS" CORRUPTOS

Etiquetas

- Los ciudadanos podrán subir para visualizar la línea que conecta las tramas de corrupción con el empeoramiento de sus condiciones de vida . El 'TramaBus' de Podemos recorrerá las calles de varias ciudades españolas durante las próximas semanas para hacer visibles las conexiones de la corrupción y las complicidades entre el poder político y el económico como primer paso imprescindible para que los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de "desinfectar" las instituciones de "parásitos" que las ocupan en su propio beneficio.Ese autobús, cubierto con los rostros dibujados de los principales protagonistas de esa trama, circuló este lunes por primera vez por Madrid con paradas en las sedes de empresas como Endesa, Iberdrola, ACS, FCC o Black Rock y también en la sede del PP en la calle de Génova, el Banco de España o el Congreso de los Diputados, en una ruta mediática de unas tres horas narrada en directo a través de las redes sociales. A bordo iban periodistas que seguían las explicaciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; de la portavoz parlamentaria, Irene Montero, y del sociólogo Rubén Juste, que ha analizado esas conexiones. La idea es que el bus siga repitiendo ese recorrido con explicaciones que podrán seguir los ciudadanos que se suban a él en cualquiera de sus paradas, aunque el vehículo no está adaptado a personas con problemas de movilidad. Según explican desde la formación, de trata de un autobús de fabricación anterior a los que disponen de elementos de accesibilidad. Iglesias explicó que con ese autobús pretenden demostrar su disposición a "desinfectar, desparasitar" las instituciones de "mafiosos" responsables de que la mayoría de los ciudadanos hayan visto empeorar sus condiciones de vida y la calidad de los servicios públicos esenciales.CON NOMBRES Y APELLIDOS La trama tiene nombres, apellidos y geografías concretas. Por eso el autobús recorrerá las calles de otras ciudades además de Madrid y lo hará variando también algunos de los rostros que lo cubren. Frente a la sede del PP, Iglesias subrayó que ese partido tiene a más de 800 cargos imputados en casos de corrupción, entre ellos a varios ministros, presidentes autonómicos, diputados y senadores. Lo grotesco, dijo en respuesta a quienes han criticado su iniciativa, no es señalar a los responsables de esa trama, sino que en España esté gobernando "el partido más corrupto de Europa". Iglesias señaló al gestor de inversiones Black Rock, participante en 18 de las 35 empresas del Ibex, como ejemplo de que quienes se dicen "patriotas" en realidad están vendiendo la patria a fondos extranjeros interesados solo en aumentar sus beneficios, y todo ello sin que organismos como la CNMV o el Banco de España hayan defendido los intereses de los ciudadanos. "REPUGNANTE"Después de que el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, dijera que le "repugna" que hayan puesto el rostro de Felipe González junto al de Rodrigo Rato o Luis Bárcenas, Iglesias subrayó que a la mayoría de votantes socialistas les repugna ver a su expresidente en el Consejo de Administración de Gas Natural o siendo "poco menos que el comisionista o el mayordomo" del magnate Carlos Slim. Ojalá el PSOE cambie, añadió, "y no se tenga que avergonzar" de ese tipo de comportamientos.Se mostró convencido, en ese sentido, de que ninguno de los candidatos en las primarias del PSOE se atreverá a defender públicamente que los expresidentes del Gobierno puedan estar en consejos de administración de grandes empresas que son estratégicas para el Estado y que condicionan la vida de los ciudadanos. Llegando al Congreso de los Diputados, Iglesias denunció que el Gobierno tiene "secuestrada" la soberanía popular al vetar la tramitación de cualquier iniciativa "que no le guste" y demostrando que "se la trae sin cuidado" el respeto a la legalidad y a las normas básicas de la democracia. Cree que las apelaciones del Gobierno al "decoro parlamentario" cuando Podemos denuncia esa trama demuestra que están "muy preocupados y muy nerviosos" porque hay una élite de dirigentes políticos y económicos "acostumbrados a robar, pero con corbata". Su convicción es que esa trama está "en retirada" y solo queda por escribir un "epílogo" para el que hace falta "gente distinta que simplemente respete las instituciones". Los rostros del autobús, sentenció, son los de una "decadencia" que se aferra "con uñas y dientes al poder" pero que ya es el pasado. RAJOY, DE ESPALDASDe todos los protagonistas dibujados en el 'TramaBus', Rajoy es el único al que se ve de espaldas como símbolo de un poder político que "no quiere mirar" la realidad de las tramas económicas y financieras que se han beneficiado de su gestión gracias a las conexiones políticas. Otro de los rostros es el de Rodrigo Rato, del que Irene Montero ironizó asegurando que fue "el milagro económico para Panamá y para la república independiente de Génova", pero no para la mayoría de los ciudadanos. El 'TramaBus' hará ese recorrido para poner de manifiesto todas esas conexiones de forma que los ciudadanos puedan conectar los casos de corrupción con la impunidad de sus responsables y con la crisis económica que ha empeorado sus condiciones de vida. Los dirigentes de Podemos denuncian que, a pesar de que toda la información es pública y se pueda encontrar en Internet, es prácticamente imposible "seguir el hilo" que la conecta y que demuestra que no son casos aislados, sino que forman parte de una gran trama diseñada desde el poder político. Conocer la línea de ese poder, aseguró Montero, ya es una "propuesta en sí" para poder hacer efectivas políticas públicas que eviten la existencia de esa trama de "privilegiados que están parasitando" la acción pública para perjudicar a los ciudadanos con tal de "llevárselo crudo".