Torres (BBVA) cree que la corrupción no afectará al crecimiento económico español

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, considera que los casos de corrupción que en los últimos tiempo están saliendo a la luz no tendrán impacto en el crecimiento económico español, dado que éste es "sólido".

En rueda de prensa no presencial de los resultados del primer trimestre del ejercicio, Torres ha recordado que el servicio de estudios de BBVA ha revisado al alza las previsiones para España. "No estamos viendo nada en los indicadores de confianza o en la actividad que nos haga pensar que esto pueda cambiar", ha dicho.

El directivo ha destacado que "lo peor" de estas circunstancias es que "no salgan a la luz, no haya transparencia o no haya instituciones que funcionen bien para darles una respuesta".

Desde su punto de vista, cree que es positivo que estas prácticas presuntamente ilegales se investiguen y se aclare a qué corresponden. "Lo bueno es que la Justicia funcione y se acabe con las malas prácticas en los casos en los que las ha habido", ha añadido.