BBVA AFIRMA QUE LOS ÚLTIMOS CASOS DE CORRUPCIÓN NO DEBERÍAN AFECTAR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, criticó hoy los últimos casos de corrupción conocidos, si bien dijo que esta situación no debería afectar al crecimiento de la economía española porque se encuentra en una posición muy "sólida".Así lo indicó Torres Vila durante la presentación de resultados trimestrales, que por primera vez se hizo de manera virtual y no presencial y que recibió las quejas por parte de los periodistas y motivó un comunicado de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) criticando esta decisión. Desde el banco se limitaron a dar las gracias por los “comentarios”.Torres Vila destacó como "aspecto positivo" que se estén conociendo estos casos y estén saliendo a la luz y haya transparencia, porque lo contrario supondría que las instituciones "no funcionan bien"."Es preciso que la Justicia funcione y se acabe con las malas prácticas, en caso de que las haya habido", añadió el número dos del banco.Asimismo, el consejero delegado de BBVA afirmó que "es difícil que esto pueda tener un impacto sobre el crecimiento, porque el entorno es muy sólido en España e incluso hemos revisado al alza las previsiones".Para finalizar, dijo que "no estamos viendo nada que nos haga pensar que eso pueda cambiar y mi respuesta es que no debería tener impacto material en las perspectivas de crecimiento".