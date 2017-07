(VÍDEO) MADRID. ALMEIDA RECHAZA “INDIVIDUALIZAR” LA REGLA DE GASTO SEGÚN EL SUPERÁVIT DE CADA AYUNTAMIENTO

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está en contra de "individualizar" el cálculo de la regla de gasto para cada ayuntamiento, teniendo en cuenta que muchos, como el de la capital de España, gozan de superávit y por tanto podrían invertirlo sin entrar en números rojos.En una entrevista en Servimedia, Almeida se posicionó así sobre el fondo del asunto por el que el Ayuntamiento ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el mandato del Gobierno central de que todas las administraciones tengan que limitar su crecimiento en el gasto a la previsión de crecimiento económico de todo el Estado.Para el portavoz popular, a diferencia de para el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, y de para la FEMP en su conjunto, "no se puede pretender indivualizar la regla de gasto en funcion de cada ayuntameinto de este país, porque la regla de gasto va en función de la previsión de crecimiento económico del conjunto de España. No se puede individualizar para cada ayuntamiento como tampoco se puede individualizar para cada comunidad autónoma. Lo que hay que hacer es cumplir con la regla de gasto".Martínez-Almeida reivindicó que al crecimiento económico de los últimos años "no es ajeno el marco de estabilidad presupuestaria" que inspiró la citada regla de gasto, y que el Gobierno central ha permitido que se pueda aplicar el remanente de tesorería para sufragar inversiones financieramente sostenibles y ahora también que éstas se puedan ejecutar en el plazo de dos años en lugar de uno.Seguidamente, pasó a atacar a Sánchez Mato calificando de "grotesco" que un ayuntamiento con más de mil millones de superávit incurra en un exceso de gasto de 238, y lo atribuyó, como otras veces, a que no quiso ejecutar en enero una serie de compras que le acabaron computando en diciembre (sobre todo, la de la sede del Área), a que al delegado "le da la gana incumplirla" para su "promoción personal" como político, por la que "está escenificando en su beneficio propio un enfrentamiento institucional que no debería existir".