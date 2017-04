VIVIENDA. LA AEB APUESTA POR UN REGLAMENTO COMUNITARIO EN MATERIA HIPOTECARIA EN LA UE

Etiquetas

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, abogó hoy por impulsar un reglamento comunitario en materia hipotecaria en el seno de la Unión Europa.Durante su participación en el 'XXIV Encuentro del Sector Financiero', organizado por Deloitte, el presidente de la AEB indicó que con ello lo que se haría es “homogenizar la parte más sustancial” del balance de los bancos. Además, Roldán defendió que supondría “avanzar” en la construcción de la Unión Bancaria y en la integración de los mercados minoristas.El responsable de la AEB subrayó que las líneas generales de los mercados hipotecarios en Europa son similares, por lo que “ese reglamento comunitario no alteraría en lo sustancial los regímenes hipotecarios nacionales”.Roldán hizo referencia a la necesidad de abordar con más intensidad grandes proyectos europeos debido al ‘Brexit’, y apuntó en concreto la Unión Bancaria y la Unión de Mercados de Capitales.En concreto, sobre el segundo proyecto recordó que en sus inicios iba a suponer un incremento del predominio de Londres como centro financiero, pues la capital estaba llamada a canalizar “gran parte” de los recursos financieros.Cuando el ‘Brexit’ se materialice, alertó, “la financiación de la economía real corre el riesgo de ser más dependiente de la financiación bancaria”. “Sin Londres este proyecto es más necesario y más difícil”, agregó.Sobre la salida del Reino Unido de la UE dijo también que “ojalá no se hubiera producido” ese resultado en el referéndum, y señaló que el “mayor beneficiario” como plaza financiera será Nueva York “y no otro centro de la zona euro”.Por ello, instó a las instituciones europeas a "capear" el 'Brexit' y el auge de los nacionalismos y la reposición de Estados Unidos. "La Unión Europea debe recordar sus fortalezas económicas y políticas y dar pasos más firmes que impulsen la Unión", sentenció.Por otra parte, en relación con las fusiones transfronterizas de bancos en la UE, el presidente de la AEB advirtió que desde los poderes públicos “ni se puede ni se deben impulsar operaciones privadas”.No obstante, sí reconoció que los poderes públicos pueden “identificar” cuáles son las barreras que impiden que estas fusiones se lleven a cabo y promover las políticas necesarias para mejorar la regulación.