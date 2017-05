VODAFONE ASEGURA QUE SEGUIRÁ DESPLEGANDO FIBRA SI LE SALE MÁS BARATO QUE ALQUILÁRSELA A TELEFÓNICA

Etiquetas

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, aseguró este martes que su compañía seguirá desplegando fibra, junto con Orange o sin Orange, si le sale más barato que alquilársela a Telefónica, aunque matizó que no será durante el presente año.Así lo indicó durante la rueda de prensa en la que valoró los resultados obtenidos por la compañía entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017.Coimbra señaló que el acuerdo firmado a finales de marzo con Telefónica “nos permite ganar inmediatamente acceso a huella en zonas competitivas, donde Telefónica no tenía ninguna obligación de compartir con nosotros”.Con este acuerdo, la operadora Vodafone evita desplegar en ciertas zonas y tiene capacidad de llegar directamente hasta alrededor de 1,8 millones de hogares.En este sentido, cabe recordar que la estimación de la compañía en noviembre del año pasado para el 31 de marzo de 2017 era de 16,9 millones de hogares pasados con fibra, que gracias a este acuerdo con Telefónica se ha elevado hasta los 18,7 millones, de los que 10,2 millones son propios de Vodafone.Coimbra apuntó que este acuerdo “nos da posibilidad de tener mucho más control con el cliente, ya que la instalación no tiene que ser compartida con Telefónica”.Por otro lado, subrayó que durante 2017 están terminando de desplegar la fibra de los acuerdos anteriores con Orange y añadió que, a partir de ahora, “la decisión de desplegar más o menos fibra es un decisión económica prácticamente al 100%”. En este sentido, subrayó que “el acceso ya lo tenemos, por lo que si nos sale más barato tener despliegue propio o compartido con Orange que alquilar, vamos a desplegar, aunque este año no”. “Para nosotros ahora es más prioritario invertir en Docsis 3.1 que en fibra”, aseveró Coimbra. Aun así, comentó que el objetivo es llegar a los 21 millones de hogares pasados por fibra con Vodafone entre los años 2018 y 2019.Por último, tras conocerse los resultados de su año fiscal, Coimbra comentó que no ve ninguna razón para no mantener este crecimiento “sostenible” durante los próximos meses. “La estimación es seguir manteniendo esta tendencia de crecimiento e ingresos los próximos meses”, concluyó.