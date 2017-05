Vara considera que hay un "abandono absoluto" del Gobierno central hacia Extremadura y el sur de España

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha participado este jueves en la inauguración del X Congreso Regional de CCOO donde ha considerado que existe un "abandono absoluto" del Gobierno central hacia "no sólo" Extremadura sino "a una parte importantísima de este país que está situada al sur de España".

"Ayer la subasta de renovables fue un palo duro para Extremadura, uno más que pone de manifiesto el abandono absoluto al que el Gobierno tiene ya no sólo a Extremadura sino a una parte importantísima de este país que está situada al sur de España", ha espetado Vara durante su intervención.

En ese sentido, Vara ha destacado que "en ese horizonte" hay que "ser conscientes de que nadie nos va a regalar nada", ya que -ha dicho- la región "no tiene potencia económica" sino que "nos tiene a nosotros", es decir, a las organizaciones políticas, sindicales y sociales "capaces de arrancar aquellas cosas que el destino nos tiene reservado en negativo y convertirlas en factores en positivo", ha manifestado.

Así y en referencia al congreso de CCOO, el presidente extremeño ha resaltado que de lo que sean "capaces de sacar" del éste "también dependerá una parte del futuro" de la Comunidad Autónoma, porque "ya no sólo puede ser la política" sino que "hace falta movilizar a la ciudadanía". "El Pacto por el Ferrocarril ha sido un buen ejemplo", ha apuntado.

De este modo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha abogado por "conseguir un acuerdo global" sobre "tres o cuatro cuestiones que para Extremadura son fundamentales" y "ser capaces" de conseguirlo desde "las diferencias que pueda haber".

"Si hemos sido capaces, con comunicaciones del siglo XIX frente a regiones con comunicaciones del siglo XXI, si hemos sido capaces durante ese tiempo de crecer al ritmo del dos, tres o incluso del cuatro por ciento, qué no seremos capaces de hacer cuando tengamos idénticas condiciones", ha expresado.

ELOGIO A CCOO

Por otra parte, Fernández Vara ha deseado que el congreso de CCOO "sea un éxito" así como que la "compañera que sustituya" al actual secretario general, Julián Carretero, "lo haga con éxito porque es una enorme responsabilidad".

"Sin vosotros no lo hubiera podido hacer, yo no sería presidente de la Junta sin CCOO y UGT, es algo que es justo reconocerlo", ha afirmado Vara, toda vez que ha añadido que esto "no es sólo un hecho casual, es la consecuencia de unas políticas que durante un tiempo trabajamos donde se trabaja cuando de verdad se quieren ganar las cosas, que es en la calle, al lado de la gente que lo está pasando peor".

Así, Vara ha destacado que se acuerda de los sindicatos cuando en los Consejos de Gobierno aprueban licitaciones con cláusulas sociales que "obligan a respetar los convenios colectivos", cuando recuperaron el transporte escolar para alumnos de bachillerato, o cuando devolvieron las urgencias rurales a los pueblos.

"Cuando cada día en la política hacemos aquello a lo que nos comprometimos, quiero que sepáis que siempre os tengo enormemente presentes", ha ensalzado.

De igual modo, el presidente extremeño ha tenido unas palabras de "profundo agradecimiento" para Carretero por el trabajo realizado "a lo largo de estos años". "Hemos tenido el privilegio de disfrutar de un tipo duro, correoso, agresivo pero absolutamente leal", ha elogiado Vara.

Además, también ha valorado la "actitud valiente" que "siempre" ha mantenido Carretero "en defensa de aquellos" a los que ha representado, teniendo en cuenta que "la situación no es para nada fácil" porque la crisis "ha sido un tsunami que se ha llevado por delante montones de conquistas sociales" y ha traído "una reforma que ha condenado a la precariedad a toda una generación".

Dicho esto, ha reconocido que "quedan muchas cosas por hacer" y que tienen que enfrentarse "a esa dificultad con la actitud humilde de que nos necesitamos los unos a los otros" y con "la fortaleza que da el saber que sólo desde una respuesta concertada de las fuerzas de progreso de este país podremos encontrar las soluciones que estamos buscando", ha asegurado.

Vara también ha puesto en valor que en la actual legislatura han dado "un paso más desde el diálogo hacia la concertación social", algo que "significa la corresponsabilidad en la acción de gobierno" y que "representa también una nueva manera de abordar la realidad en un mundo diferente", ha señalado.

Fernández Vara se ha pronunciado así durante su intervención en la inauguración del X Congreso de CCOO Extremadura, al que también ha asistido la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, los consejeros de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, y de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, el ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, entre otras autoridades.