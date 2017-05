El comisionado aboga por un "auténtico" pacto canario contra la exclusión social y la pobreza

Etiquetas

El comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, ha abogado por la necesidad de alcanzar un pacto canario para lograr un "auténtico" plan como "mejor medida" para erradicar la exclusión y la pobreza en Canarias.

Así lo ha manifestado en comparecencia parlamentaria, a petición del Grupo Nacionalista Canario, a raíz de la publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa la tasa de riesgo de pobreza en Canarias en el 35 por ciento.

En su intervención, Santiago Rodríguez ha dicho que hay que salvaguardar el plan contra la pobreza "de las urgencias políticas, de utilizarlo como arma arrojadiza y verlo con altura de miras y pensando en los que peor lo están pasando".

Así, el comisionado convocó a entidades, organizaciones, instituciones, ayuntamientos, cabildos y partidos políticos para elaborar un "auténtico" plan de lucha contra la exclusión social y la pobreza que "Canarias necesita".

Con respecto a la encuesta, lamentó que el INE sólo haya realizado 432 encuestas en Canarias, cuando cuenta con una población de más de dos millones de habitantes, cuando en otras regiones con la misma población, como País Vasco, se pasaron 702 encuestas.

Por ello, anunció que van a exigir una explicación al respecto y plantear que esta situación no se repita. Asimismo, avanzó que en el primer trimestre de 2018 se darán a conocer los datos de la encuesta canaria que está elaborando el Comisionado y que ya está en fase de contratación, con un tamaño tres veces superior al del INE.

LA POBREZA SE HEREDA.

El comisionado incidió en que la pobreza se hereda y no se trata de un problema coyuntural, por lo que consideró que en diseño de posibles soluciones los factores estructurales han de desempeñar un papel central.

A su vez, hizo hincapié en que "apostarlo todo a la recuperación económica y al establecimiento de medidas de actuación de carácter paliativo no traerá consigo una convergencia sustancial hacia los estándares de ingreso, desigualdad y pobreza existente en otras regiones españoles.

En cuanto al futuro plan contra la exclusión social y la pobreza, señaló que contará con seis líneas o ejes estratégicos: adecuación institucional o procedimental; acceso al empleo; acceso a sistemas de prestaciones básicas; acceso de toda la población canaria a los servicios básicos; promoción de la incorporación social de los colectivos más vulnerables, y lucha contra la pobreza infantil.

DATOS "MUY PALPABLES".

La diputada Elena Luis (CC) señaló que las consecuencias de la crisis siguen siendo "muy palpables" y añadió que, a pesar de que las variables macroeconómicas continúan mejorando, las condiciones de vida de los ciudadanos evolucionan a un ritmo "mucho más lento".

Elena Luis incidió en que los datos de la encuesta del INE reflejan un "preocupante" nivel de desigualdad, pobreza y exclusión social, así como una importante tasa de trabajadores pobres. En este sentido, indicó que los problemas de Canarias son estructurales, pero aclaró que el reconocimiento de ese hecho "no implica que no haya esperanza, que no se puedan resolver los problemas, sino que hay que abordarlos de otra manera y diferente".

La diputada coincidió con el comisionado en que la crisis ha golpeado con especial intensidad a los estratos sociales con menores ingresos, así como que la pobreza es transversal y tiene muchas caras. No obstante, hizo hincapié en que lo relevante es que hay que revertir la situación de pobreza que padece Canarias, lo que requiere del esfuerzo de todas las administraciones, de la sociedad en general, y también del tercer sector.

En su opinión, la solución pasa por la generación de empleo y de calidad, lo que está relacionado con la reactivación económica y también con las medidas que se están impulsando para lograr el cambio de modelo productivo en Canarias y la diversificación económica, que, dijo, es "imprescindible". Para la diputada, esto tiene que ir acompañado de un sistema de financiación justo, un trato inversor en la media del resto de CCAA y un trato diferencial a Canarias, así como medida paliativas destinadas a atender necesidades inmediatas.

UNA REALIDAD QUE "ABRUMA".

Por el Grupo Mixto, la diputada Melodie Mendoza (ASG) señaló que la pobreza y la exclusión social en Canarias es una realidad que "abruma", por lo que animó al comisionado a trabajar "intensamente" en el plan y en medidas para paliar las desigualdades existentes en la población. También abogó por elaborar un diagnóstico previo antes de aplicar las medidas que sean necesarias para luchar contra la pobreza en las islas.

El diputado Luis Campos lamentó que el comisionado no haya hecho referencia en su intervención al colectivo de personas que trabajan y son pobres, una circunstancia debida a que Canarias cuenta con los salarios privados más bajos de toda España.

También compartió que hay que implementar medidas de carácter coyuntural y estructural que permitan cambiar el modelo sobre el que Canarias ha estado creciendo en los últimos años, por ejemplo, a través de una nueva política fiscal que genere más ingresos que se puedan redistribuir hacia los colectivos que peor lo están pasando.

Asimismo, dijo que no es racional esperar dos años por un plan contra la pobreza porque, siendo cierto que algunas de las medidas se han ido pasando de año a año del plan anterior, se necesitaban otras más importantes. Por último, cuestionó al comisionado cuándo se tendrá un primer avance de un plan "potente, real y efectivo", con medidas "paliativas, asistenciales y estructurales en el medio y largo plazo".

Milagros del Río, de Podemos, coincidió en que se han perdido dos años a la hora de abordar la pobreza y la exclusión social en Canarias, que refleja cifras "muy preocupantes" en una comunidad donde ha habido "tanto desarrollo económico y tanto dinero, con cifras desbordantes". Achacó la situación actual a la mala gestión estructural que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, con fórmulas que "no sirven" y que "no están mejorando" la mala calidad de vida de la gente.

EL COMISIONADO "NO SIRVE PARA NADA".

La diputada popular Josefa Luzardo se mostró "decepcionada" por la intervención del comisionado porque el hambre "no espera" y censuró que, dos años después de la aprobación de la estrategia, ahora pida un pacto canario contra la pobreza. Le invitó a hablar con las ONG porque tienen la "radiografía" de cómo está cada barrio: "Esa es la mejor encuesta porque reflejan lo que exactamente está pasando en las islas".

"El comisionado no sirve para nada, por eso vamos a pedir su eliminación", anunció Luzardo, que reprobó que este órgano haya estado dos años "sin nacer nada" y ahora plantee un pacto contra la pobreza cuando hay personas que lo están pasando mal y necesitan medidas inmediatas".

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz dijo sentirse "decepcionada" por la comparecencia porque "justifica más que nunca qué estamos haciendo los políticos ante un drama que está viviendo Canarias". "Que se esté filosofando en torno a la pobreza y la ciudadanía no vea que estamos todos a una intentando buscar salidas para dar respuestas reales a la pobreza y la exclusión social, me empieza a preocupar muchísimo", lamentó.