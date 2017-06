Los desahucios en Cantabria aumentan un 22,7% en el primer trimestre frente al 2,2% de subida nacional

Etiquetas

Hubo 211, frente a los 172 del mismo periodo de 2016, y de ellos el 27% fueron por ejecuciones presupuestarias

El número de lanzamientos ascendió en Cantabria a 211, lo que supone un incremento del 22,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando hubo 172, una subida porcentual muy superior a la media nacional, que fue de aproximadamente el 2,2%.

En el conjunto de España, en el primer trimestre de este año, se registraron un total de 17.055 lanzamientos frente a los 16.690 que hubo en el mismo periodo de 2016, según datos del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y publicado este miércoles.

Además, este incremento en Cantabria en el primero en términos interanuales en dos trimestres, mientras que el de España era el primero en siete.

Según el informe, de los 211 lanzamientos, 57, el 27%, fueron consecuencia de ejecuciones hipotecarias, el mismo número que en el primer trimestre de 2016, y el resto obedecieron a otras causas.

A nivel nacional, los lanzamientos como consecuencias de ejecuciones hipotecarias cayeron un 3,4%, hasta los 6.372.

Cataluña, con 3.728 y el 21,9% del total nacional, fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre, seguida de Andalucía, con 2.927, de la Comunidad Valenciana, con 2.358, y Madrid, con 1.843. Estos cuatro territorios sumaron el 63,7% de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Cantabria fue la cuarta comunidad autónoma con menor número de lanzamientos, solo más que Navarra (123); La Rioja (144), y Extremadura (163).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, también aparece Cataluña en el primer lugar, con 2.422, seguida por Madrid, con 1.346, por Andalucía, con 1.262, y por la Comunidad Valenciana, con 1.117. De este tipo de lanzamientos, Cantabria registró 141, la cuarta comunidad autónoma que menos.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.515 lanzamientos, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.165, y por Cataluña, con 1.118.

LANZAMIENTOS SOLICITADOS.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2017 fue de 19.926, un 14,6% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 11.758 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 11,5%.

En Cantabria, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en los tres primeros meses del año fue de 163, un 40,5% más que los del mismo periodo de 2016, cuando hubo 116.

MENOS EJECUCIONES HIPOTECARIAS.

El informe muestra además que el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el primer trimestre del año fue de 10.478, lo que supone una disminución del 26,2% en relación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso interanual se observa con todas las Comunidades Autónomas, con la excepción de Cantabria, Galicia y Madrid.

En Cantabria, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en ese periodo fue de 81, casi un 5,2% más que en el primer trimestre de 2016, cuando se registraron 77.

La comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Andalucía, con 2.477, el 23,6%. Le siguen Cataluña, con 1.708, y la Comunidad Valenciana, con 1.598, por delante de Madrid, que registró 973.